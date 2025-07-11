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自由廣場》真正的風災是在野黨

2025/07/11 05:30

◎ 島火

丹娜絲颱風肆虐中南部，造成農損與民生不便，損失非常驚人，令人難過，但真正讓人心寒的，不是風雨交加，而是風雨之後，打著民意旗號卻死抓權位的那群人，依舊賴在國會裡，繼續搞破壞、耍把戲、扯後腿。

當全國忙著收拾殘局、重建家園，卻有人持續把議事當秀場，把國會當鬥雞場。聲稱在監督，實則是在卡預算、擋建設、造假訊息、癱瘓制度。這種肆無忌憚的「風格」比任何颱風都更具破壞力，因為天災會過去，但這些人卻對台灣造成無止境的民主災難。

人民站出來發起罷免，並非受政黨指揮，而是因為忍耐已久，卻換不來基本尊重。選民的耐心不是提款機，你進了國會卻只顧表演、搶鏡頭、不問民間疾苦，甚至把破壞當本事、把杯葛當政績，還敢大言不慚說自己是「捍衛民主」。

罷免，不是政爭，而是來自基層的政治清理，讓那些挾持民主、綁架制度、吃乾抹淨卻什麼都不做的空心政客，知道人民並不是永遠健忘。當你自認可以靠流量撐過一切，就等著被民意的巨浪吞沒。

這次颱風吹倒的是電線桿和招牌，下一波民意要吹倒的，是那群只顧鬥爭、不問蒼生的民主寄生蟲。台灣可以承受天災，卻不該再容忍人禍。這一場大罷免，不是風暴，而是晴天霹靂，劈開偽善，照亮真正的問責與清明。（作者從商）

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