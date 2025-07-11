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自由廣場》鹹魚立委都翻身／自欺欺人的評鑑報告

2025/07/11 05:30

◎ 秦靖

「中華勞資事務基金會」與「台灣中區教授協會」(不同於「中台灣教授協會」)聯手公布「台灣國會評鑑報告」，但是結論完全顛覆常人對「優秀」兩字的想像，更荒謬的是，連AI都拿來當遮羞布。

多次被「公督盟」評鑑為待觀察名單，甚至因言行而廣受爭議的立委，例如：翁曉玲、黃國昌、廖偉翔、羅廷瑋等人，在前段所提的那份報告，竟然一夜之間變身成為「全院特優」，與公民團體長期監督的結果，這份名單堪稱是「反指標」。

主辦方搬出的「人工智慧（AI）技術」，更像是國王身上那件華麗的新衣，試圖用科技的術語掩蓋其赤裸的政治意圖。對於理解數據科學的筆者而言，AI就是「垃圾進，垃圾出（Garbage In, Garbage Out）」。演算法本身是中性，但餵養它的數據與規則若充滿人為操弄的空間，這就是一份「垃圾民調」。

這份評鑑的騙局就藏在兩個致命的黑箱裡，第一個是「加權」的黑箱，用「書面質詢」灌水，把「缺席」變成「優秀」。立委的質詢有兩種，一種是親自到場、與官員針鋒相對的「口頭質詢」，另一種是可由助理代勞、只須提交文件的「書面質詢」。前者是立委的核心天職，考驗真材實料；後者門檻極低，容易淪為衝高次數的「送分」。

比對公督盟「口頭質詢率」的評鑑名單，這齣鬧劇的情節就可一目了然。那份評鑑報告把翁曉玲封為「全院最棒立委」，實際上，在公督盟的榜單，她的口頭質詢率僅七十二%，全院倒數第時五名；同樣的，廖偉翔被評「全院特優立委」，但他的口頭質詢率更低，僅六十一%，全院倒數第十三名；謝龍介被評「全院優秀立委」，但他的口頭質詢率是怵目驚心的二○%，意即他有高達八成的時間缺席質詢台，是全院倒數第二名。這場荒謬劇的演員，還包括同獲「優秀立委」的林倩綺（口頭質詢率五○%，倒數第五）、林沛祥（五十三%，倒數第九）、游顥（六十七%，倒數第十四）。

第二個黑箱則是主辦方操弄AI的傀儡戲，「AI評鑑」淪為一個空洞的行銷口號。主辦方餵食垃圾資訊給AI，再由AI「客觀地」運算出主辦方早已「欽點」的名單，就是一場政治算計。

當七二六大罷免運動即將上演之際，這份「特優」名單就是一份反罷免文宣，為即將面臨民意海嘯的政治人物，預先搭建一座避風港，為其失格的表現護航。

（作者從事教育）

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