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自由廣場》印度國際金融科技城 — 獻給台灣的「GIFT」

2025/07/11 05:30

◎ 葉達夫

​近年印度已成為全球最活躍經濟體和首選投資地，金融產品與服務需求激增。印度國際金融服務中心管理局（IFSCA） 所轄的古吉拉特國際金融科技城（GIFT City），是印度打造全球金融中心願景的核心，為國際金融機構進入印度市場的最佳平台。

​針對台灣金融機構，包括銀行、資產管理、金融科技、保險和支付服務公司等，GIFT City讓企業得以擴大全球佈局和增加市場多元化，與新加坡和杜拜等全球樞紐競爭。它擁有獨立的經濟和離岸司法管轄區，統一由IFSCA監管，提供全球標準的自由友善營商環境。在GIFT City，金融機構可提供新台幣等外幣產品，服務國際和印度客戶，利用印度龐大人才庫，同時享稅率及營運優勢。

​印台有高度經濟互補優勢。台灣以創新、製造及技術聞名全球；印度有龐大市場及眾多英語科技青年。隨印度經濟持續發展，對資本、風險管理及金融創新的需求將不斷提升，而台灣能發揮關鍵作用。

​GIFT City已匯聚三十一家銀行(含時五家外資)，外資銀行可進行離岸交易、籌集美元資金並支持貿易融資。此對台灣的銀行而言深具吸引力。GIFT City正成為全球資本樞紐，目前逾一七五家全球資產管理公司設立超過二六○個基金工具，以匯聚國際資本投資印度及全球市場。憑藉簡化監管、優惠免稅期、明確稅務，及部分證券資本利得免稅等優勢，GIFT City已成功吸引全球頂尖的基金經理人進駐。

​GIFT City的金融科技生態完備，已吸引全球十五個司法管轄區逾一六○份申請，並已匯聚逾八五○家各類機構及大學等。IFSCA為此制定專屬金融科技框架，包括監管沙盒與創新獎勵措施。台灣金融科技公司可充分利用此平台，試行跨境解決方案、數位支付、區塊鏈產品等；不僅能受益於印度深厚數位基礎設施，亦可觸及龐大客戶群。相較其他全球金融中心，GIFT City營運成本上極具競爭力。且企業可享一○○%所有權、免稅期，及多項關稅與稅費豁免。

​對欲拓展市場的台灣金融機構而言，GIFT City是進入印度龐大市場的門戶，能在地緣政治與印太經濟格局演變中，掌握關鍵戰略地位並連接全球市場。印度政府誠摯邀請台灣企業加入 GIFT City的無限商機—與印度攜手在全球舞台上創造非凡價值。

（作者是印度台北協會會長）

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