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自由廣場》國債多達六兆 卻想普發現金？

2025/07/11 05:30

◎ 廖唯傑

近來，在野黨立委頻頻主張政府「超徵稅收」，應「還稅於民」，並力推普發現金。身為研究公共財政與政府預算的學者，我認為普發現金既不合法也不合理，更可能對國庫造成沉重負擔，一旦普發現金入法，更會傷害國家財政的長期健全。

首先，所謂的「超徵」，其實只是政府的稅收高於預期，並非政府額外加稅或多收人民的錢。既然如此，當然就根本不存在「還稅」的問題，自然也不構成普發現金的正當理由。

其次，根據《中華民國憲法》第七十\條規定「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」立委若提案要求政府普發現金，實際上已逾越職權，恐涉違憲。

更重要的是，我國中央政府目前仍背負超過六兆新台幣的國債，即使短期出現稅收高於預期，也應優先用於償還債務、強化社會安全網或推動重要政務（如：教育、國防、長照等）。只有在政府無債務負擔、具備財政盈餘時（如：金門縣、連江縣、嘉義市），才有條件考慮發放現金以分享經濟成果。

就算是想要刺激經濟，那也應該是在景氣嚴重下滑時，考慮發放限期使用的消費券，而非發放現金。發放現金的效果不僅有限，還可能對國家財政造成沉重負擔。

政治人物若在缺乏完整規劃與法理依據的情況下，強行推動普發現金，表面上看似討喜，實際上卻可能排擠其他政務支出，造成財政資源錯置。

（作者是紐約市立大學助理教授）

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