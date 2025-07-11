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自由廣場》正藍軍應挺大罷免 助國民黨重生

2025/07/11 05:30

◎ 黃清龍

距離大罷免投票只剩兩個星期，國民黨中央不但未就連署造假案認錯、道歉，更施展一貫的抹黑伎倆，渲染、扭曲賴總統十講的內容，挑撥罷團與民進黨的關係，想讓罷免運動質變為藍綠對決，企圖導引七二六成為對賴的不信任投票，曝露這個黨已完全失去基本的是非與反省能力。

這屆立法院去年二月上任後，社會當時並無罷免聲音。直到四月傅崐萁放著花蓮災後重建不管，帶十七名藍委去北京朝見王滬寧，回台後拒絕出席總統就職典禮，又在立法院阻擋攸關國防、民防、外交和內政的預算，推動一連串毀憲亂政的法案，藉以癱瘓政府運作，至此，公民團體基於義憤才發起罷免。

事實很清楚，大罷免的始作俑者正是國民黨立委自身。若非藍白亂政，充當中共謀台內應，公民團體何必冒著日曬雨淋辛苦連署，還不時被恐嚇、威脅。至於民進黨，一開始也是冷淡以對，黨中央甚至還說「罷免不是民主政治常態」，直到進入二階連署後才加入動員，但也只是從旁協助，所謂「去年選輸國會，就想翻桌重選」根本是去脈絡化的無中生有。

現在二階已有卅一個罷免案成案，這是台灣公民懍於國安面臨危機，起而清理國會內奸的集體意志展現。然而國民黨中央反罷不成、害得上百黨工官司纏身，不但不就此認錯、道歉，在無力反駁親共賣台之餘，竟轉而打烏賊戰術，把大罷免歪曲成所謂「賴清德想消滅在野黨，實施獨裁」。坦白說，這是更大的謊言。

罷免是《憲法》與《選罷法》賦予人民的正當權利，屬於民主制度的制衡機制之一。本次罷免乃因藍白立委在國會的行徑而起，選民依法發動罷免，如果成功也只是對把持國會、阻礙國政的立委做出糾正。把選舉或罷免所形成的政黨勢力改變，說成是獨裁，這是對「獨裁」一詞的嚴重誤用；將罷免結果說成是賴清德獨裁，企圖恐嚇選民、混淆焦點，反而凸顯自身不願面對民意的傲慢心態。

要說獨裁，真正有獨裁「基因」的不就是中國國民黨和它的孿生兄弟中國共產黨。共產黨在中國實施一黨專政，獨裁兩字早就寫在它的黨章上；至於國民黨，台灣戒嚴卅八年，國民黨也獨裁了卅八年。可悲的是，國民黨面對過去的威權歷史毫無檢討反省，又在民主化後的轉型正義、言論自由、性別平權等議題推動上，經常扮演阻力的角色，這才是沒有公民團體幫忙連署的原因。

公民團體的訴求很清楚，從來不是為了讓民進黨過半而發起罷免，而是為了導正國會亂象。正藍軍如果還愛這個黨，就應加入大罷免行列，在七二六及八二三投下同意票，把傅崐萁等危害國家、傷害黨利益的不肖立委趕下台，在補選時支持真正反共護台的候選人，與公民團體相向而行，讓台灣再出發，也讓國民黨有機會重生。

（作者是信民協會理事長）

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