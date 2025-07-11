自由廣場》7月26日換我們投下《同意》票／砍農業部預算 藍白立委投下「同意」票

◎ 邱炳進

丹娜絲颱風襲台，農損嚴重，國民黨立委召開記者會，呼籲政府擴大災損補助。然而，今年審查預算時，大家記憶猶新，藍白兩黨立委聯手大砍農業部的預算，且由出身嘉義的台灣民眾黨立委張啓楷提案，將農業部挹注給農特基金的預算九千萬元刪減，而全體藍白立委都投下了「同意」票。沒錯，他們都投下同意票。七月廿六日那天我們也可以投「同意」票。

政府編列農特基金，主要用以因應天災補助的經費，對照丹娜絲颱風肆虐的主要地區都是農業縣，但出身彰化的立委謝依鳳，雲林的丁學忠、張嘉郡，嘉義的王育敏，竟都「同意」刪減這些針對天災要補助農民的救命錢。如今面對大罷免，就從惡鬼變身善人，聲稱要政府擴大「災損補助」，他們刪減這些天災補助的預算，當初若是對的，如今為何不敢堅持到底？

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此屆藍白立委刪減農特基金，只是小菜一碟，其他更是大砍國防、外交預算，甚至把監察院、行政院各地辦公室的業務費砍至只剩一元，擺明要癱瘓政府的有效運作，至於大砍國防、外交、國安預算，就是向中共表忠，真是可惡至極。

屆立委被視為是歷屆素質最差的一屆，但這只說對一半，應該說，本屆藍白立委是最配合中共統戰、宛若王滬寧的在台協力者、習近平長臂管轄的內應者，如此形容才更貼切。罷團以反共剿匪為號召，掀起罷免舔共立委的浪潮，獲得一百三十幾萬的二階連署，可見一斑。

這些對台灣欠缺忠誠，眼中只有中國利益的立委，七月二十六日把他(她)們罷掉，才是台灣走向正常化的起步！（作者是教職退休）

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