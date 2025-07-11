晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》7月26日換我們投下《同意》票／砍農業部預算 藍白立委投下「同意」票

2025/07/11 05:30

◎ 邱炳進

丹娜絲颱風襲台，農損嚴重，國民黨立委召開記者會，呼籲政府擴大災損補助。然而，今年審查預算時，大家記憶猶新，藍白兩黨立委聯手大砍農業部的預算，且由出身嘉義的台灣民眾黨立委張啓楷提案，將農業部挹注給農特基金的預算九千萬元刪減，而全體藍白立委都投下了「同意」票。沒錯，他們都投下同意票。七月廿六日那天我們也可以投「同意」票。

政府編列農特基金，主要用以因應天災補助的經費，對照丹娜絲颱風肆虐的主要地區都是農業縣，但出身彰化的立委謝依鳳，雲林的丁學忠、張嘉郡，嘉義的王育敏，竟都「同意」刪減這些針對天災要補助農民的救命錢。如今面對大罷免，就從惡鬼變身善人，聲稱要政府擴大「災損補助」，他們刪減這些天災補助的預算，當初若是對的，如今為何不敢堅持到底？

此屆藍白立委刪減農特基金，只是小菜一碟，其他更是大砍國防、外交預算，甚至把監察院、行政院各地辦公室的業務費砍至只剩一元，擺明要癱瘓政府的有效運作，至於大砍國防、外交、國安預算，就是向中共表忠，真是可惡至極。

屆立委被視為是歷屆素質最差的一屆，但這只說對一半，應該說，本屆藍白立委是最配合中共統戰、宛若王滬寧的在台協力者、習近平長臂管轄的內應者，如此形容才更貼切。罷團以反共剿匪為號召，掀起罷免舔共立委的浪潮，獲得一百三十幾萬的二階連署，可見一斑。

這些對台灣欠缺忠誠，眼中只有中國利益的立委，七月二十六日把他(她)們罷掉，才是台灣走向正常化的起步！（作者是教職退休）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書