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社論》邁向嶄新的自我防衛時代

2025/07/11 05:30

為了提升防衛，總統宣示提高軍事預算至GDP三％，政府預計下半年籌編特別預算案增加對美軍購。（總統府提供）為了提升防衛，總統宣示提高軍事預算至GDP三％，政府預計下半年籌編特別預算案增加對美軍購。（總統府提供）

本月被定位「國家團結月」。九日到十八日，軍方展開為期十天，史上最長的「漢光四十一號演習」，驗證灰色地帶侵擾應處等重點。另，賴政府主推「二○二五城鎮韌性演習」，本月中將在台北市等舉行演習，選定關鍵基礎設施進行實作，其他縣市也會進行防空避難與民防演練。這些做法，涵蓋檢驗國軍部隊的實戰化訓練，軍民整合協調運作，並驗證中央和地方在面對極端情境時的協同回應能力。期盼透過系統性演練，跨部門實地演作，有助民眾瞭解到當危機來臨，如何有效應變。這既是提高自我防衛，更是展現國人團結的高度意志。

防範於未然，有準備，更安全。這是賴政府整套規劃的核心思維。事實上，應對天然災害或中共來犯等極端情境，民眾唯有更多的準備與參與，全民防衛才不會淪為紙上談兵。經由不斷演練，面臨真正挑戰，更能冷靜以對。這樣的團結，真實且有力。然而，在野政客或紅統言論，經常把這些努力扭曲為「準備戰爭」，或附和中共的大外宣，指控民進黨政府「挑釁、謀獨」。若干人士囿於意識型態跟隨起舞，表面訴求反戰、和平，實則反對賴政府強化防衛之舉。然而，乏於準備或沒有能力嚇阻來敵，奢談止戰、避戰。所謂的和平，也只剩下投降式和平。當這類似是而非的說法於大眾之間傳播，已阻礙政府推動全民防衛的力道。還有政治人物鼓吹與中共和談，彷彿只要坐上談判桌，即能保台海無事。然而，惡鄰環伺，弱者求和，刀俎魚肉，待人宰割。對中共政權的天真想像，將陷台灣萬劫不復之地。

賴總統進行「團結十講」、並指七月為「國家團結月」。藍白兩黨為此攻訐，指責本月廿六日都要進行罷免藍委投票，何以團結。這類說法，則是混淆視聽。外界均知，大罷免風潮來自藍白的國會亂政，除了修法擴權破壞憲政，刪凍中央政府預算，並阻擋重要國安修法，甚至包括提出削弱全民防衛的修法，這些被批評是扯後腿行徑，若無法遏止，勢必嚴重削弱對外應變能量。在野因政治鬥爭，衝擊國家競爭之力，這才是傷害並分裂國人團結。我們期望大罷免大成功，能夠撥亂反正。尤其中共對第一島鏈相關國家襲擾日趨升高，受脅迫國家莫不投入資源抗衡，這已是與時間賽跑。今年漢光實兵演習與城鎮韌性演習，均在本月份實施，就是希望發揮加成效應，喚起更多國人支持國防或投身軍旅，以及在民間部門扮演積極角色。全國軍民攜手打造「全民防衛」鋼鐵實力，嚇阻中共蠢蠢欲動。

為了提升防衛，總統宣示提高軍事預算至GDP三％，政府預計下半年籌編特別預算案增加對美軍購。另方面，烏俄戰事給予世人重要啟示，則在不對稱作戰所產生關鍵作用。尤其台灣正面對中國積累多年窮兵黷武的軍事力量，應加強採購與製造有助拉大不對稱作戰優勢的軍備，例如傳統的飛彈系統等。蕭美琴副總統近期接受訪問進一步說明賴總統構想。包括我們必須強化發展智慧科技，像是無人機與無人載具廣泛使用；另需要採用更多機器人與無人系統，將人工智慧應用於整合感測器與資料融合上。蕭美琴以「嶄新的自我防衛時代」來形容相關發展，強調固然需要投資更多在國防上，但不只增加軍費支出，更要投資在正確的項目。從其訪談看出，加速導入創新國防科技，是當務之急。

科技演進已然改變戰爭型態。國防部去年成立「國防創新小組」，即仿效美國政府的國防創新單位（DIU），盼把商業、新興技術或產品運用於軍事。今年二月首次就「智慧化倉儲管理系統」、「衛星影像AI自動辨識」、「擴增實境智慧作戰系統」等三案，徵集民間企業提供企劃書。但從品項看，可以邁開更大步伐。包括嘗試不同路徑，不單從軍事部門本位角度評估，應能翻轉過來，改從民間部門的視角，評估新興科技如何應用於國防建設，激盪發揮不對稱作戰能力的構想，這也更能發揮我們在科技能力的既有優勢。正所謂高手在民間，如同美國DIU在矽谷設有據點。軍事固然有其專業性，但避免落入傳統的條框窠臼，才有更豐富的可能性。在這基礎，政府可以投入資源，推進發展民間版的「國防創新小組」，促使百家爭鳴，猶如民間版的軍事沙盒，較少官方束縛，激發更多創意，既是嶄新自我防衛，更會是全民防衛的擴大延伸。

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