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自由廣場》我的防詐之道

2025/07/10 05:30

◎ 洪金鳳

近期不少「投資」被騙，甚至賠上性命的事件，讓人不勝唏噓之際，也反思人性易被挑起的一時之貪，尤其詐騙手法不斷翻新，稍有一絲一夕致富的念頭，就易落入圈套。

我有一位女性好友要出租房屋，在租屋網貼出訊息，卻引來詐騙集團，對方假裝要租屋，互加好友LINE，每天向她早晚請安，比她家人還關心她，讓她沈浸在被關懷的幸福氛圍，詐團接著聊到「投資理財報好康，獲利遠比租屋高」，建議她匯款投資，眼看就要得逞，她覺得這是很棒的投資管理，把對話截圖分享給兒子，兒子打電話向165求證，才及時阻止她被騙。

另一位長輩，被社群網站的投資獲利內容吸引而點入，詐團讓他投資，吃點甜頭，接著請他加入一個APP，裡面成員都是角色扮演，逐步取得他的信任，再發動攻勢，長輩一聽可獲利五十%，拿出全部積蓄「投資」，最後錢財盡失，負債累累，報警也追不回來，落得晚年淒楚，幸好兒女不斷安慰，他的生活才回歸正軌。

許多詐騙案例，讓我們瞭解「只要不貪，當可平安無事」的道理，若見不明的理財投資連結，千萬別點進去，網路上的陌生人示好也保持冷靜，我相信，不貪不追財，不點不接觸，可以幫自己點一盞光明燈。

（作者是行政人員）

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