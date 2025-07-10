自由廣場》重症失能者的照護困境與期待

◎ 劉曉

我是重症失能者，從小無法自理，生活完全依賴家人、看護與居服員。由於身體的限制，我無法為家庭分擔經濟重擔，只能眼睜睜看著照護費用像無底洞，吞噬家裡的每一分錢。台灣人口老化，衛福部的長照政策、勞動部的「多元陪伴照顧服務試辦計畫（鐘點移工）」本該是我們失能重症的救命稻草，也曾期許如開辦之初的討論，將自費的鐘點看護工訂在比非法看護薪資更低而我們負擔得起的費用，無奈目前推行的制度漏洞讓我這樣的家庭陷入更深的絕望。

受到健康及肢體限制，我的月收入微薄，甚至不如外籍看護，全賴家人勉強支撐，全靠祖父輩留下的房子而免於流離失所，卻也因為這戶房子，導致我被排除在低收入戶補助之外。看著帳戶餘額日漸乾涸，我滿心無奈酸楚。長照補助對重症家庭來說是杯水車薪，像我這樣完全無法自理的患者，醫療與照護需求遠超一般失能者，但補助額度卻一視同仁。

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勞動部試圖為「臨、短、急」家庭提供解方，例如外籍看護逃逸、請假返國或出院後無人照顧等情況。目前執行計畫3個月，據統計，勞動部委託共6家多元陪伴計畫的單位之一，服務時數超過2000小時，大約服務20人次，平均服務每個案約一次10小時。看到有家庭因臨、短、急照護需求，不到半個月花費2.5萬元的自費照護，我既羨慕又心疼。因為這樣的自費照護，我縱有需求，對我家卻是天價。每天面對外籍看護的臭臉，但我付不起鐘點移工費用以換取她增加工作滿意度，只能硬撐；想重新媒合看護，卻付不出換工人得再度支付的高昂仲介費。

整天擔心外籍看護逃逸的壓力，更令人絕望。統計顯示近半數在台失聯移工原是家庭看護。看護逃逸後，我失去照護人力，還得面對空窗期及再掏錢找新看護。聘看護，毫無保障，每次逃逸都是經濟與情感的雙重打擊。家人為了我的照護已筋疲力盡，卻還得管理看護、與仲介溝通、與長照制度奮戰，讓我心如刀割。市場上的照護品質參差不齊，臨時請來的居服員或鐘點移工常無法勝任重症患者的特殊需求，讓我常感到被遺棄在無助的深淵。

衛福部與勞動部政策仍未充分銜接，補助與需求的鴻溝讓我喘不過氣。長照無法解決重症燃眉之急，鐘點移工費用讓我望而卻步。盼有穩定專業的看護好讓家人喘息的希望有多大，目睹基本需求都難滿足的絕望就有多大。家人為費用爭執、疲憊不堪的背影，讓我愧疚無力。

我期盼制度更有溫度：一、衛福部應擴大重症失能者補助，放寬低收入戶標準，讓有房卻無力的家庭得到支持；二、勞動部可限制看護頻繁轉換雇主以穩定人力；三、設立長照基金以減輕自費與聘僱負擔；四、培訓專業照護人才，讓臨時人力能應對重症需求。這些改變或許能讓照護不再是有錢人專利，也讓我不再拖累家人，並讓弱勢家庭感受到溫暖。我夢想照護成為社會保護網，而非家庭枷鎖。至盼政策有更多人情味，像我這樣的失能者也能感受到活著的尊嚴與希望。

（作者是重症失能者 現為照服協會志工）

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