自由廣場》用罷免糾正藍白的任期傲慢

◎ 嶼明

七月六日，國民黨立委徐巧芯在公開場合遭民眾嗆聲「大罷免大成功」。她不假思索立刻回嗆「大罷免大失敗」，她的支持者跟著起鬨「大罷免大翻車啦！」政客這般即興演出，是對民主精神的蔑視。

這不只是街頭口水戰，更是蔑辱公民糾錯機制的錯誤示範。徐巧芯顯露她對罷免制度的敵視，她從不反省，不回應批評，只想擊敗對手。面對公民質疑，她堅持錯到底，這是對民主制度的背叛。

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罷免：不是情緒，不是政爭，而是制度的理性修正

民主制度的基本態度是：可以犯錯，但不能不認錯。

民主從來不假設人是完美，所以設計出可以修正機制。罷免，就是最直接的糾錯工具：人民選出代議士，發現其言行不當、背離民意或傷害制度，便可依法定程序發動罷免，要求其下台。

公民讓渡權力，不代表永久授權

民主不是一次性的選舉遊戲，而是持續的權力流動。當我們讓渡權力給民代，絕非永久授權，也不是由你玩四年，徐巧芯回嗆公民，這是任期傲慢（termarrogance），並把民意質疑視為敵意攻擊。實則是，代議士的權力乃由人民暫時借出，人民有權把權力收回。

真正理解民主的人都知道：可追責（Accountability）：權力必須受監督；可修正（Correctability）：錯誤政策與錯誤代表都能被改正；可承認（Confessability）：誠實面對錯誤。是民主的倫理底線。

傲慢的不是個性，而是對制度的無知

徐巧芯的回嗆表面看是脾氣嗆辣，但真正問題在於：身為政治人物她是否真正理解到自己並非權力的主人，而是公民的受託者？答案若是否定，那她的言行就不是「失言」，而是對民主本質的背叛。

罷免是民主的保險機制，而非政爭的工具。當人民啟動罷免，代表有相當人數的公民已不信任現任者，並期待改變，希望「換人做做看」。被罷者可自我辯護，但不能侮辱公民，更不能反唇譏諷。徐巧芯展現的並非成熟的性情，而是傲慢的無知，是與公民為敵的政治人格。

（作者是開業建築師）

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