自由廣場》藍挺三姓家奴的現世報

◎ 徐浩哲

國民黨懼怕大罷免，求助民眾黨，配合黃國昌「法庭直播」的荒唐提案，在六月廿七日火速三讀通過。無視法界的強烈反彈，也不顧自家地方黨部涉及非法連署案的偵審，將來也可能遭遇被直播的風險。如今，現世報來得快又急，國民黨無腦挺黃國昌的反作用力，馬上報應到自家立委鄭正鈐的身上。

藍委鄭正鈐遭控欠款千萬，鄭上訴，近日由台灣高院進行言詞辯論。鄭的律師提出「不公開審理」的要求，當場被審判長質疑「不是要法庭直播？」經合議庭討論後，駁回請求。依《法院組織法》第86條︰「訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開」。審判長認為，鄭案的性質是清償借款的財產事件，不符合不公開審理之事由，何況媒體本來就會旁聽開庭。

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黃國昌將「法庭直播」緊扣「公開審理」，這不僅毫無道理，更凸顯所謂「要讓陽光照進法庭」的主張根本是硬拗，法界的反對，社會完全理解。黃國昌被韓國瑜譬喻為「人中呂布」，遭暗諷有如三姓家奴，國民黨沒有算到，力挺三姓家奴的結果，最先受害的卻是自家立委，讓外界笑破肚皮。

國民黨切莫忘記，黃國昌曾發下豪語「不要懷疑我消滅中國國民黨的決心」，三姓家奴要反噬的國民黨人，下一個會是誰？讓我們繼續看下去。

（作者是自由業 曾任國會助理）

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