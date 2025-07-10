自由廣場》K1373列車勇者淪箭靶 從破窗看中共漠視人命

◎ 郭索

日前，中國K1373次列車行駛途中，因貨運列車誤入正線，導致列車脫線，乘客車廂被迫滯留近三小時。當時列車停留在無站台區段，無法上下車，且因空調失效，車廂陷入酷熱與缺氧的困境。多段現場影片顯示乘客滿臉大汗，有人甚至赤膊坐地；車內氣溫顯示高達攝氏38度以上，一名女性乘客頭暈不適，一名男乘客最後用安全錘砸破車窗，讓車廂得以通風。此舉獲得現場乘客熱烈鼓掌叫好，當事者事後表示，破窗後「風終於進來了，體感才降溫」。

此一破窗行為，是出於極度環境壓力下的生存本能。乘客們一再向乘務員請求開門通風未果，據現場回憶，空調癱瘓，氣窗數量有限且集中於乘務間與廁所處，非乘客主要密集區，無助於降溫與通風。面對危及健康甚至性命的環境，該男子破窗救急，是最基本的人權意識。然而，自救舉動卻未受到正面肯定，反遭鐵路公安「教育批評」，官方未定調為正當行為，反倒成為攻擊的箭靶。

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事件發酵後，與中國鐵路系統相關聯的幾家官方媒體火速發布三篇批判文，《破窗不是「自救壯舉」，「情緒脫軌」更不能沒有底線》、《破窗非壯舉，守規方為真擔當》與《砸窗非「英雄之舉」，守「序」方為安》。發文主張破窗行為是破壞秩序，乃「以焦慮代替規程」、「模糊法治底線」，甚至指其為「添亂」與「情緒失控」。同時，美化鐵路單位「未靠站台、怕乘客跳車」的保守處置，並聲稱空調已恢復、礦泉水與八寶粥已發放，試圖以事後補救掩蓋整體應變失靈的事實。據媒體查證，三篇文章作者皆為中共鐵路體系宣傳部門職員，多次參與「正能量網絡作品」活動，顯見這場輿論戰是有組織、有部署的輿情反制行動，意圖將破窗者塑造成規則破壞者，是體制的「敵人」。

令人心寒的是，事件映照出中共政權對人命的輕賤，及制度僵化的冷血本質。當乘客瀕臨中暑、呼吸困難，制度選擇掩耳盜鈴，不開門、不破窗，寧可讓人民在高溫中煎熬，也不容許「違規自救」；當有勇者挺身而出，體制並非感謝與肯定，反而是懲戒與污名化。這絕非法治社會應有之反應，而是一個將維穩與「面子」置於生命之上的政權的真面目。從K1373的悶熱車廂裡，我們再次看見中共政權眼中的人民，僅是必須被編排、被指揮、被沉默的群體，而非值得保障與尊重的個體。在這個制度裡，規則從不是為了保護人，而是為了管控人，生命從不是最高價值，而是最卑微的代價。

（作者從事自由業）

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