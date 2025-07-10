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自由廣場》此刻旅遊俄羅斯 不符道德良知 台灣人何必當侵略者幫凶

2025/07/10 05:30

◎ 王雪美

明明外交部已將俄羅斯列入應儘速離境的「紅色旅遊警示」，沒想到，一名知名台灣網紅近日參加台灣旅行團旅遊俄羅斯，而他的34萬粉絲如今有不少人也打算跟進。

真是難以置信，俄羅斯此刻還在攻擊烏克蘭，導致烏國人民時有死傷，造成家破人亡，俄羅斯已是全球公敵，各國對俄羅斯的各項制裁是一波又一波，民間企業如星巴克、麥當勞、肯德基、NIKE等跨國企業紛紛撤出俄羅斯，目的就是反對侵略者，並則藉此削弱俄羅斯國力、戰力，迫使俄無力再打烏克蘭。如今一堆台灣人竟跑去俄羅斯旅遊，這是讓侵略者有錢賺、更有能力傷害烏國人民，更讓烏克蘭人對台灣人感到失望。想要問，可以旅遊的景點那麼多，台灣人為什麼要去當幫凶？

做為升斗小民，我們至少可以停止挹注俄羅斯的經濟動能，不要讓自己成為制裁俄羅斯的小小破口。世人常藉「今日烏克蘭，明日台灣」警惕台灣人，台灣人居然還興沖沖去俄羅斯玩，重傷害烏克蘭暨世界民主國家的情誼，將來台灣若有事，世界還肯伸出援手嗎？

不知從何時開始，俄羅斯旅行團在台灣悄悄上市，除了這名網紅參加的旅行社，一般人耳熟的易遊網、KKday也都有俄羅斯旅遊產品。其實，跨國型的旅行社Klook、Skyscanner均無俄羅斯產品，後者在搜尋後甚至會出現文字強調「因國際制裁，目前無俄羅斯旅遊產品。我們由衷希望此情況盡快和平落幕」。

台灣媒體報導這名網紅赴俄羅斯旅遊，卻絲毫未予以質疑，甚至還有媒體用「勇闖」俄羅斯來形容，受到這名網紅的影響，他的34萬粉絲已有不少人詢問旅行社，準備跟進旅遊俄羅斯，讓俄羅斯賺新台幣，台灣人對國際情勢的冷感與無責任感，令人瞠目結舌，很可能對台灣在國際上造成負面觀感！

消費選擇常常是一種立場表態，此時此刻赴俄羅斯旅遊，就是提供銀彈給俄羅斯攻擊烏克蘭，造成更多烏克蘭人的家破人亡，請台灣人認知消費背後的殺傷力，俄烏戰爭結束前，不要到俄羅斯旅遊，停止出團俄羅斯，不要助長俄羅斯的泯滅人性，與世界為敵！

（作者是Servas國際旅行接待和平聯盟共同和平長）

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