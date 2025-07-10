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社論》從「自由中國」到「民主台灣」

2025/07/10 05:30

世局在變，兩岸在變，台澎金馬，可能逐漸「原形畢露」。（路透資料照）世局在變，兩岸在變，台澎金馬，可能逐漸「原形畢露」。（路透資料照）

朱立倫借古諷今：八十八年前的七七，盧溝橋事件揭開了八年抗日的序幕，而賴總統不斷在其「亂台十講」散布謠言，曲解中華民國光復台灣的歷史，就為了幫惡意的大罷免添油加醋。朱主席似乎忘了，所謂的八年抗日，台灣屬於日本領土。他之仇視公民罷免，難道是抗日情結的擴散嗎？在此之前，金門立委陳玉珍揚言：「若發生戰爭，如果她那時候是金門縣長，一定會站出來先跟大陸談。」反共前哨，已忘在莒，這是個人風格？還是政黨傾向？

朱主席所言，乃應聲對岸的「中國史觀」。陳委員所言，則指向未來行動，更值得注意，如果明年她當上縣長的話。令人納悶的是，藍白合主宰國會，何必等到發生戰爭再跟大陸談？以前有人提議金馬撤軍，假使台灣沒有駐軍金馬，解放軍就略過金馬直指台灣了。當下，藍白兩道不可一世，何不通過修法或決議，要求國軍撤離金馬，以向對岸遞出和平橄欖枝！萬一通過，台灣人民不必生氣，也不必恐懼。這件事，有得有失，福禍相倚。

台澎金馬，從「自由中國」（美其名）到「民主台灣」，都是一個成語。兩蔣來台以前，台澎是台澎，金馬是金馬，所謂的八年抗日，金馬在中國那邊，台澎在日本這邊。二戰終結，佔領日本的盟軍統帥，命令蔣氏派軍至台灣接受日軍投降、軍事暫管。不久，蔣氏在國共內戰潰敗，流亡台灣反攻大陸，離島最後僅存金馬，毛澤東又打不下金馬，於是台澎金馬至今。時代變幻，有人曾主張：我們必須從金馬全面撤軍，讓金馬成為非軍事區、和平區，拔掉兩岸最容易點燃戰火的引信，對中國全面避戰。這樣的橄欖枝，北京會欣然接受嗎？也許未必，不是因為和平不和平，而是基於金馬在「祖國完全統一」的戰略角色。金馬在中華民國／台灣手裡，就會形成台獨、國獨理論上的破口，因為金馬毫無置疑是中國的領土。這有點像，當年柴契爾夫人想跟鄧小平談，歸還租約九十九年的九龍、新界，但鄧小平說永遠割讓的香港也要一起歸還，否則不談。結果，為了依約歸還九龍、新界，英國連香港一併「還」了。台澎金馬，北京也樂於一概而論。

一九五○年代，毛澤東發動金門砲戰，這樣的軍事行動，他是有恃無恐的，因為金馬是中國領土，內政美國管不著。台澎，就不是那回事了。從中美共同防禦條約到台灣關係法，提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。而中華民國或台灣，「領土應指台灣與澎湖」（不包含金馬），中國對台澎動武，美國也不會只來文的。

韓戰之後，美國採取「台灣（澎湖）地位未定論」，或者「事實上的一中一台」。至於金馬，地位沒有未定論，他們本來就屬於中國福建省，不同於大清帝國經由馬關條約割讓給日本帝國的台澎。說來諷刺，當年兩蔣宣稱擁有中國代表權，多虧手上有金馬才有憑據。然而，「自由中國」之必要，不是「民主台灣」之必要。金馬在蔣毛國共內戰的意義，到了台美場域大不相同。華府之於蔣氏，把台澎與金馬的主權地位，做了清楚的劃分。兩蔣心裡有數，只是不敢對人民說清楚、講明白。據稱，毛澤東發動金門砲戰，目的之一便是測試，美國防衛台灣有沒有涵蓋金馬。事實證明，美國無意為金馬捲入國共內戰。反而勸告蔣氏，放棄大陸沿海島嶼，全力鞏固台澎。海峽中線，第一島鏈，奠定此後的地緣政治地圖，至習近平極欲「修正」，完成其大國崛起、民族復興之夢。

世局在變，兩岸在變，台澎金馬，可能逐漸「原形畢露」。而台澎金馬，合久必分的遠景不是沒有。怎麼說呢？一是，如果中國併吞台灣（台澎金馬），金馬勢必要回歸福建省，與台澎分開治理。二是，台灣維持獨立現狀，追求正常國家，有朝一日獲得國際承認，應只承認這個國家擁有「台澎代表權」，不能併吞中國的領土金馬。當然，還有另一種可能。台灣是一個民主共同體，如果金馬要與台澎合為一體，首應尊重當地人民的選擇。尤其是，所謂發生戰爭，也就是中國武力侵犯首都位於台北的中華民國／台灣，首當其衝的金馬，站在哪一邊，至為關鍵。金馬，地理距離台澎較遠，心理距離中國較近，但民族主義是歷史，主權在民是現在。將來的劇本，現在不能偷看，我們衷心願望，渡盡劫波兄弟在，台澎金馬一家親。

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