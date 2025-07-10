新聞線上》別讓立法院變成立法會

（資料照）

記者陳杉榮

台灣的立法院是中華民國的國會，香港的立法會是中國香港特區的立法機關，定位不同，本不值得相提並論，但從去年傅崐萁晉見王滬寧之後，「台灣國會是否香港化」，變成國內外關注的焦點。以副總統蕭美琴去年三月在捷克遭中國大使館人員跟監並試圖製造碰撞事件為例，許多國家都向中國表達抗議，藍白兩黨掌控的立法院，卻不敢作出決議譴責中國。

去年大選，為了制衡民進黨的總統，選民讓國民黨成了國會第一大黨。未料，傅崐萁當了國民黨團總召不久，浩浩蕩蕩率團前往北京向中國政協主席王滬寧輸誠交心。回到台灣後，納民眾黨為「傅隨組織」，隨即展開一連串毀憲亂政的行動，相繼通過國會擴權法案、癱瘓大法官憲法法庭、瘋狂刪凍中央政府總預算、報復性摧殘監察院、杯葛相關國安法案，儼然就是中共對台「長臂管轄」的執行者。

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藍白兩黨聯手打著監督政府的名號，卻不斷破壞憲法規定，掏空中央政府財政，還經常偷換概念，以片段資訊混淆視聽。最為惡質的是，當中共採取灰色威脅和各種滲透步步進逼，政府想要做出各種突破和反制之時，藍白兩黨首先反對的不是中共的文攻武嚇，而是出手牽制政府扯台灣後腿。例如美國國務院和主要民主國家為了反制中國的法律戰，遏止中共侵略，特別強調聯合國第二七五八號決議僅提及中國在聯合國代表權，全文未提及台灣，與台灣無涉。這麼重要的事，立法院在做什麼？

「台灣問題國際化」攸關中華民國在台灣的生存發展。民進黨團在去年第二會期提出「聯合國二七五八號決議不涉台」，國民黨團立即提出「中華民國自始反對二七五八決議」反制，韓國瑜主持的立法院，將提案交付協商，迄今不了了之。曾經走進中國香港中聯辦的韓國瑜，為何遲不處理此案，啟人疑竇。藍白兩黨刻意和美國唱反調，是中共長臂管轄的「寒蟬效應」？還是遞出投名狀的表忠？台灣人民不能輕忽。

中華民國台灣不是中國香港，如果不敢伸張主權，就是自我矮化，藍白兩黨所做所為，把民進黨政府當敵人，把共產黨當朋友，把北京政府當上級。香港國安法頒布五年來，香港的民主制度已然崩壞，香港的自由思想已然渙散，如果台灣人繼續放任藍白兩黨透過立法院癱瘓國政，冰凍反制中共統戰的法案，杯葛強化國防安全的預算，破壞憲政制度，甚至干預司法審判，台灣的民主將會毀在這一代人的手裡。

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