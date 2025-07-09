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自由廣場》家暴命案 保護令不能沒有配套

2025/07/09 05:30

◎ 小肯社工

新北市發生家暴命案，被害人妻早已向法院聲請保護令，加害人丈夫在案發前一天就因違反保護令而被警方移送地檢署，但當天即被檢方釋放。短短一天內，悲劇發生，震驚社會。

有專家指出，保護令對八成家暴案件具嚇阻效果，只有少數具有前科、精神議題或高度控制傾向的加害人，會挑戰保護令的約束力。專家呼籲社會勿因本案而否定保護令的重要性，否則恐會讓更多被害人不敢求助，這是必須被聽見的提醒。針對那些少數的高風險個案，制度是否準備好了？那些挑戰保護令的人，他們並非不知保護令的存在，而是「根本不怕」，此時司法介入與危機機制是否有所準備？

保護令是法律賦予被害人的重要保護工具，具有阻嚇性與法律效力，能明文禁止加害人施暴、騷擾，並要求遠離被害人或遷出同住居所等。對守法之人而言，保護令是一道清楚的法律紅線；但對於決意行凶者，保護令無法遏止預謀報復的念頭。

家暴的預防與處理，不能只倚賴「保護令」與「第一線人員的努力」，本案加害人被逮捕、移送地檢署，這些都落實執行，但最後仍被檢察官釋放，顯示檢察官對家暴案的敏感度不足。

警察、社工在第一線努力，司法機關也應扛住最後一道防線的責任。對於違反保護令、具有傷害前科的加害人，檢方應展現高度警覺，積極考慮羈押、具保、責付等強制處分手段，法院也應裁處具阻嚇力的刑責。否則，將使被害人面臨再次傷害的風險。

（作者是保護性社工人員）

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