自由廣場》我與罷團互動的經驗

◎ 竹木一工

這兩天，妻與我先後接到台中罷團「敲羅行動」的電話，誠懇請我倆七二六出門投下同意罷免的票。先前二階連署階段，罷團也發短信懇請參加連署。連署時，罷團來電向我確認連署書是否由我本人簽署，我推斷，應是我倆的連署書都是由妻書寫後，分別簽章確認（妻簽字，我蓋章），罷團擔心「偽造」，所以來電確認，這種負責任的態度令人欣佩。台中罷團「敲羅行動」的真誠與熱心令人感動。

不只台中，從新聞報導，可見各地罷團面對黑惡勢力的恐嚇與地方痞子流氓的騷擾時，臨危不懼，機智化解的高EQ；在政論節目中，我們看到罷團代表條理清晰，層次分明提出罷免藍委的論述，素質遠遠高過反罷群體，尤其反罷方口不擇言，連社會邊緣人、福壽螺、垃圾、禽獸都出口，雙方高下立判。

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罷團的創新與幽默也令人激賞，例如「大罷免慧成宮」及各種罷免舞蹈歌曲都非常入心入腦，令人拍案叫絕。談到幽默，有一回，待罷立委洪孟楷的樁腳、新北市議員陳偉杰，與選區罷團代表在政論節目同場，罷團代表說，我們到餐廳點了一碗麵，餐廳卻送來一碗蟑螂，「請問你是當場退貨走人，還是先吞下，下次不來就好」，俗擱有力，說得對方啞口無言，主持人與來賓噗哧笑出。

這段時間對罷團言行舉止的觀察：正義、質樸、韌性、真誠、熱心、堅毅、創新、不懼、不惑、幽默洋溢其間，讓人看到台灣的韌性與希望，也看到「台灣價值」。

（作者從商）

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