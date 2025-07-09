自由廣場》（林保華專欄）都是台派 哪來曹派? 挑撥離間唯徒勞

大罷免的公民運動開展以來，國民黨完全沒有反省和道歉，認為偽造連署、幽靈連署是理所當然。然後採取各種手段進行反擊，從製造被迫害假訊息蠱惑人心到威脅恐嚇使用暴力，無所不用其極；但公民力量並未被嚇倒；因此據說也賄賂選民不要罷免自己，檢調在這方面亦應依法查究。如今他們又拿出中共的統戰法寶，也就是「利用矛盾，爭取多數，反對少數，各個擊破」，於是出現公民運動產生「曹派」（曹興誠派系）的報導。甚至以民進黨內產生了「海派」，必然也會產生「曹派」作不當譬喻。

「海派」是圍繞電視台老闆而產生的派系，如今改為「湧言派」，當事人不隱瞞自己有這樣一個派系。而聯電創辦人曹興誠從來沒有說過有所謂「曹派」，也沒有說要創立「曹派」，這是中共送上來的，還是什麼人發明的？

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大罷免運動來自各地，有各種背景、各種經歷的人士，最早也非曹董發起，全因國民黨總召傅崐萁在中國政協主席王滬寧指使下，在立法院毀憲亂政惡搞，這才激發各地民眾挺身罷免「傅崐萁們」，每一人都是憎惡舔共、愛護台灣的台派。曹董那時正在協助沈伯洋的黑熊學院，努力做好台灣的民防工作，以應對中國的侵略，防止台灣淪為下一個香港。後來罷免運動發展到曹董所住的選區，該區的國民黨立委徐巧芯向來囂張，還依偎傅崐萁，曹董這才出面當罷免徐巧芯連署的領銜人。加上分散各地的罷免運動也須溝通交流，相互援助，因曹董的能力、經歷、資源、知名度、號召力皆俱，所以今年一月由台灣社等廿九個社團、卅四人開會組成的反共護台志工聯盟，曹董自然而然成為領袖之一。

大罷免結束後，這些人也會分散各做各的，有的繼續做志工，有的再專注本來的專業或從事新的專業，有的則不排除參選；這種變化無人能掌握，一旦台灣再有危機，大家就再聚攏。就如太陽花之後，有的加入民進黨，有的成立時代力量與基進黨，有的做市長選總統，有的更淪為「人中呂布」。如今編劇泡製民進黨派系憂心曹派，這是存心挑撥離間，破壞罷免運動。

目前參與大罷免的都是台派，凡是反對台灣被中共併吞（中共稱「統一」）的都是台派。本來還有台獨、華獨，但中共把凡是反對統一的都打成台獨，就使這些人團結起來，現在又想分化他們，難道中共要改弦更張？中共的青面獠牙如何換成貂蟬？即使是貂蟬，不也只是分化呂布與董卓的工具？大部分台灣人還會上當嗎？

至於收到賄賂被要求反罷免的怎麼辦？這些財物都是人民的血汗錢，卻被某些人利用權勢竊為己有，所以拿到了就當它是物歸原主，照樣投下罷免同意票就行。這種行賄的政客更應該罷免，若不想檢舉而要求心安，就把它捐些給慈善事業。

這次罷免運動將決定台灣前途，因此只許勝，不許敗。

（作者林保華是資深時事評論員）

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