自由廣場》亂砍災害救助金預算 藍白荼毒農民！

◎ 葉昱呈

丹娜絲颱風造成農業災情慘重，經統計全國農業與設施損失已逾十億元，但藍白立委於上個會期聯手刪減今年度「補助農業特別收入基金」之預算九千萬元，勢必影響農業天然災害救助金的發放。

此外，農業特別收入基金項下的農業天然災害救助基金，依往年經驗，每年都會因天災頻仍而導致預算編列不足，須向行政院申請第二預備金支應，但經立法院審議刪除或刪減之預算項目及金額，依《預算法》第廿二條規定，不得動支預備金。因此，一旦農業天然災害救助基金之經費不足，將無法動支第二預備金支應，而延宕救助金發放作業。試問農民損失之權益，是否該向藍白立委求償？

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再者，今年農業部原編列預算一六九二億元，經立法院統刪及委員會刪除廿億元，所刪除預算項目包括媒體宣傳費、『國內外差旅費』及撥補基金的公務預算。依《農業天然災害救助辦法》規定，縣市政府農業單位於天然災害發生後七天內，得商請農業部所屬各「試驗改良場所」協助勘查認定農業損失。《農產業天然災害救助作業要點》亦規定，抽查作業應邀集農業部所屬「試驗改良場所」及「農糧分署」組成抽查小組辦理抽查。如今，上述試驗改良場所、農糧分署等單位人員之差旅費遭到刪減，試問是要如何辦理『現勘』作業？難道是要公務員自己倒貼差旅費嗎？

藍白立委亂砍預算，直接把農民急需補貼的農業天然災害救助金給砍掉，導致其無法儘速復耕，以維持生計，不僅辜負選民託付，也愧對立委應有職責！

（作者是公務員）

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