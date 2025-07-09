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自由廣場》709大抓捕十周年紀念／中國維權律師暨家屬 遭無止境迫害

2025/07/09 05:30

◎ 李孟居

十年前的今天，中共在二○一五年七月九日發動震驚國際的「七○九大抓捕」行動，約有三百多位人權律師與維權人士被捕，實際上有超過一千位相關人士受到拘捕、軟禁、限制出境直接影響。絕大部分的受害人權律師迄今仍被施以限制出境。

我『被滯留』中國期間，為了「找真相」而在中國不斷旅行並拜訪七○九人權律師與其家屬等民主維權人士，發現他們有的被強迫失蹤如李姝雲律師，不少人出獄後必須帶電子監控設備人身失去自由，還有很多被限制出境，理由是他們『可能危害國家安全』，至於親屬子女則被長期監控、跟蹤、騷擾、威脅、孤立，迫害及於生活周遭，導致他們必須一再遷移，居無定所，工作無著，子女入學無門，有的律師甚至全家被失蹤。

這是法國左拉難以想像的，也是中國包拯不曾遭遇的。縱覽國史，橫看西方，在千年未有的惡劣司法環境中，中國人權律師面對殘酷打壓，守住良知，扛住一絲空間，拼盡一切努力，堅持百折不回，其道德勇氣和行為遠超東西方司法史的往聖先賢，構成當代中國司法英雄群體的曠世悲歌。

我永遠記得有一位維權律師的妻子告訴我：「我們只是想要依法辯護，但連這樣的願望，都被當成罪行。」這讓我想起中共最高人民法院院長周強曾公開表示：「要堅決抵制西方憲政民主、三權分立、司法獨立等錯誤思潮敢於亮劍。」如此赤裸裸反對普世價值的言論，說明中共思維的本質：在民主國家，做壞事的人會被抓；在共產國家，做好事、主持正義的人會被抓。

這種顛倒是非的體制，使得「七○九律師們」成為全中國最勇敢也最悲壯的群體。在最黑暗的時代裡，燃起一絲法治與人性的微光。

當我回到台灣，看到最近公民社會發起的「大罷免行動」，我感受到這股來自人民的力量格外珍貴。這場行動，是在行使民主制度下的正當權利，是公民對於背叛民主原則者的集體審判。在這樣的時刻，更顯得七○九十週年的紀念有其深層意義。

七○九不只是歷史，是我們此刻仍須守護的價值。是我們與中國律師們共同承擔的責任：在自由的土地上，不僅為自己說話，也為那些無法說話的人發聲！

（作者是人權工作族）

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