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社論》聯中 聯俄 伴手禮

2025/07/09 05:30

中國國家主席習近平（左）和俄國總統普廷（右）。（法新社檔案照）中國國家主席習近平（左）和俄國總統普廷（右）。（法新社檔案照）

香港南華早報上週披露，在布魯塞爾「第十三屆歐中高階戰略對話」晤談中，王毅告訴歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯：北京不希望看到俄羅斯在烏克蘭戰爭中吃敗仗，因為擔心美國隨後就會將全部注意力轉向中國。卡拉斯是前愛沙尼亞總理，在波羅的海三國嚴防繼烏克蘭之後遭普廷入侵之際，王毅站在俄羅斯那一邊的說詞不啻擺明了，中國先前佯裝和平調解者根本是欺世之談，中俄全面戰略協作夥伴關係、雙方關係「上不封頂」才符合真實情況。

二○二二以來的烏俄戰爭，中國自始便是俄羅斯的盟友。出乎中俄預料的是，烏克蘭的「不投降主義」，引起西方國家鼎力支持，而俄軍原本以為會受到烏克蘭人民夾道歡迎，演變為今日之死傷慘重、深陷泥沼。「幸好」，習近平力挺普廷，減緩了西方制裁的力道，令俄羅斯免於崩潰。今年，普廷又遇到貴人川普，一反拜登挺烏之戰略清晰，將烏俄戰爭的主要責任賦與歐洲國家。而且，對於烏俄停火、和平，川普的態度令普廷覺得有恃無恐。不過，選前信誓旦旦，一天之內結束烏俄戰爭，如今川普似乎也逐漸對普廷失去耐性了。不論如何，這段期間，普廷至少獲得「戰略喘息」。關鍵仍在於，烏克蘭的戰鬥意志，保持著烏俄戰爭在全球的能見度，不至因以、哈衝突，以及伊朗核設施遭以、美轟炸而遭遺忘。

川普二．○，「聯俄制中」成為新的關鍵字。此一逆反尼克森「聯中制蘇」的思維，有沒有可能達成冷戰時代扶助中國、拖垮蘇聯的相反效果？畢竟，在西方挹注資金、科技下，現在中國已經翅膀長硬了。中國的綜合國力，早已超越俄羅斯，再加上，三年烏俄戰爭的消耗，普廷形同習近平的小弟。並不是說，「聯俄制中」無法複製尼克森的政策目標，而是眼前的普廷要恢復俄羅斯的榮光，美國、中國誰更幫得上忙？另，尼克森的「聯中制蘇」戰略，獲得美國全球盟友共襄盛舉，最後共同贏得冷戰。但，烏俄戰爭之後，俄羅斯、中國誰才是歐洲的頭號敵人？歐洲領袖的想像，目前跟川普不盡相同了。

普廷計劃於八月三十一日至九月三日訪中，出席上海合作組織峰會、紀念中國抗戰勝利暨二戰結束八十週年，並與習近平舉行全面雙邊會談。在此之前，五月九日，俄羅斯慶祝戰勝納粹德國「勝利日」閱兵，解放軍派出部隊參加遊行，習近平則被安排與普廷同座。中、俄，習、普，具有新時代的唇齒相依關係，至少表面看來雙方所見略同。當年「聯中制蘇」一拍即合，其所預先存在的中蘇深層裂痕，現在具不具備類似的客觀條件，有待觀察。目前看到的是，普廷的要價很高，而且，硬要烏克蘭當伴手禮。最新一輪「普普通話」，普廷強調俄方致力於解決戰爭「根本原因」的立場。川普坦承，與普廷通話未取得進展。而川普與澤倫斯基通話，討論了防空武器供應問題。普廷，川普，誰玩得過誰？

英國前國防大臣、現任國會議員威廉森日前在台北談到：民主國家過去對中國抱持著樂觀和幻想，認為透過經貿與對話可改變中共，但事實證明，綏靖（姑息）只會讓霸權更囂張。他批評西方世界多年來的天真，助長中國持續擴張，中國將善意視為軟弱和讓步，以及得寸進尺的訊號，更不在意「雙贏」。講到這裡，吾人不得不感慨，當年尼克森「聯中制蘇」，伴手禮便是「上海公報」：「美方認識到海峽兩岸所有中國人都堅持有且只有一個中國，台灣是中國的一部分，並對這一立場不表異議。」其實，當時蔣氏外來政權，並未獲得台灣人民授權，一如所謂的九二共識，只是國共兩個中國黨的交集。這個伴手禮，由今日民主台灣來看，可謂無禮又無理。

大國崛起，可以說不，中國經濟快速成長的政治併發症，終於在二○一二之後由隱而顯。習近平揚棄了鄧小平的韜光養晦，一路逆改革開放、逆聯美制蘇、逆友好西方，尤其想取代美國的霸權地位，遂被美國視為「非友好國家」。川普扭轉尼克森主義，乃印太戰略之進一步深化，對破除「經濟促進中國政治改革」的西方幻想，更是一個重要的里程碑。而經過半個世紀，台灣已從蔣氏外來統治，演進至二三○○萬人自我統治，大多數人不認同台灣是中國的一部分，而是一個主權獨立的國家。從「聯中制蘇」到「聯俄制中」，甚至「中俄聯合制美」，尼克森當年慷台灣之慨，川普也該把公道還給民主台灣了。

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