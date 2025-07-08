自由廣場》﹙北社評論﹚對滲透破壞的正當防衛 守住台灣 從大罷免大成功開始

◎ 羅浚晅

台灣過去十多年的國家重大危機，每次都與中國對台灣的認知作戰密切相關。從二○一二服貿風波、二○一八韓流操作，到二○二四以抖音、小紅書為前哨的輿論滲透，中共以認知戰取代傳統武力，試圖鬆動台灣社會對自由與主權的核心堅持。

二○二四年總統與立委選舉，藍白陣營在境外勢力媒合與認知作戰助攻下，取得國會多數後，發動一連串不合民主程序、違背憲政法理的操作，從擴張立法權限、癱瘓憲法法庭、濫刪中央預算，到削弱行政權限、破壞財政劃分、裂解國防韌性。以「改革」之名行毀憲亂政之實，台灣民主面臨制度性崩壞危機。而這正是中共長年所追求的最終目標：讓台灣在內部自毀體制，不戰而降。

請繼續往下閱讀...

立法院是國家治理核心場域，立委有監督行政之責，但絕無操弄體制的權力。這31個進入被罷免程序的藍委，問題在動機惡質，絕非無心之過；他們是刻意反覆地衝撞破壞民主體制。如同本應救死扶傷的外科醫師，在醫療現場竟然一見血管就割破，看到神經就切斷，罔顧病人死活。這種醫師會被刻制止送懲戒。同理，我們無法忍受這些立委繼續在國會胡作非為！他們不是政黨政治中理念不同的競爭者，而是正在製造國家實質傷害的現行犯！

大罷免不是情緒，而是普存台灣國境的社會良心，由下而上再次自發集結，抱持清醒堅定信念，履踐民主；這是對抗境外敵對勢力代理人滲透毀壞的理性行動，藉此我們才能守住台灣的憲政體制與主權未來。130萬份連署書，過程所呈現的言詞辯證和事實檢證，更展現台灣社會成熟公民素養的高度穩定與紀律，

第三階投票是最關鍵時刻。藍白與境外勢力必全力反撲，必須每一位公民挺身投票，才能以行動完成反共護國的重要任務。這非藍綠對立，而是修復制度，是要提升台灣民主自我防衛的韌性。7月26日，唯有大罷免大成功，才能拔除境外勢力在我國國會埋下的政治毒瘤，也讓全世界看見：台灣的堅韌民主絕對守得住陣腳。

從白色恐怖、野百合學運、太陽花運動到大罷免，台灣人在風雨中淬鍊出堅定的民主意志。在川普2.0新時代的轉捩點，賴清德總統的「十講」是國家戰略的再定位，配合大罷免大成功後的新國會，台灣未來發展將無可限量！

（作者是台灣北社社長 醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法