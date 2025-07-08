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自由廣場》稀土稱霸的血淚 中國賺飽飽 緬甸大遭殃

2025/07/08 05:30

◎ 魏思源

中國以「稀土大國」自居，彷彿掌握全球高科技產業的命脈，動不動就對美國與西方世界祭出「稀土大旗」，作為地緣政治角力的籌碼。然而，德國商報與路透社等外媒近期接連揭露令人錯愕的真相：中國這座「稀土王國」，其實大量依賴緬甸供應原礦，透過不受監督的開採、外包式的污染轉嫁，中國得以維持它在稀土產業的全球地位。

根據中國海關數據，緬甸供應中國將近六成的稀土進口量，尤其是製造電動車磁鐵、風力發電機所需的重稀土鏑與鋱，超過一半來自這個飽受戰火蹂躪的小國。在緬北的克欽邦與撣邦，數百座非法或半合法礦場快速竄出，多由與中國合作的當地企業與民兵武裝控制，不僅將所得變現為軍火，更加深當地衝突與人道危機。

中國因自身的環保壓力，早已無法承受稀土開採所帶來的毒害與污染，卻轉向監管鬆弛的緬甸大量挖掘，溪流重金屬含量超標數十倍、居民罹病率高、村莊被迫遷移，這些對人命和環境的慘烈代價，正是中國得以出口所謂「綠色科技零件」背後的血淚真相。

從地緣戰略角度觀察，這種表面主導、實則依賴的供應結構，其實已讓中國的稀土帝國存在嚴重隱患。一旦克欽獨立軍封鎖邊境，或因地震而摧毀礦場設施，都可能讓中國稀土加工業陷入斷料危機，進而波及全球電動車、半導體與軍工製造。中國對緬甸礦產的倚賴，不只是對一個政局動盪國家的經濟壓榨，更是對自身產業安全的長期風險。

當全球各國紛紛佈局稀土替代來源，從越南、馬來西亞到非洲與澳洲，中國若不調整其對外的掠奪式礦產策略，不僅將失去供應鏈主導權，也將背負更多環保、人權與地緣衝突的國際指責。

中國稀土稱霸世界？不如說，它只是坐在緬甸泥沼上的王座。

（作者從事資訊業）

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