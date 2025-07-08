自由廣場》海馬士連成軍 展現台灣自衛信心

◎ 林逸民

美國高機動多管火箭砲，以其英文首字縮寫的音譯，俗稱「海馬士」，這幾年於俄烏戰爭大顯神威，烏克蘭以海馬士屢屢重創俄國重要軍事裝備。比起烏克蘭，美國更重視台灣，烏克蘭目前取得24套海馬士，美國則軍售台灣29套海馬士，去年9月第一批11套已交付國軍，相關人員訓練也緊鑼密鼓，4日，國軍宣布台灣正式有了第一個海馬士連。

過去台灣倚靠的多管火箭武器是中科院自力研發的雷霆兩千，於一九九七年公開，二○二○年量產，二○一二年起逐步實裝到陸軍各軍團，在當時，有「台灣守護神」的稱號，因為雷霆兩千能大面積地毯式的炸翻一個特定區域，也就是說，不論是對付登陸前的舟波集團，還是敵軍登陸後集中在沙灘上時，以雷霆兩千攻擊，能一口氣殲滅，且雷霆兩千是車載系統，發射完立即轉移，可提高戰場的生存性。

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但是經過十幾年，軍事科技又更發展，雷霆兩千逐漸「走下神壇」，相較於海馬士，雷霆兩千不僅射程較短，且無法像海馬士精準摧毀目標，只能大範圍殺傷，要達到地毯式殲滅目標，一波齊射的彈藥損耗相當大，不僅要準備能夠多波次射擊的彈藥製造與儲存維護成本高，真的開戰時兵荒馬亂，不見得能順利取得彈藥庫存。

正如同雷霆兩千的狀況，台灣近十幾二十年來，自馬英九時代荒廢軍備，甚至連兵役都只剩下四個月，防衛戰力不但沒有提升，反而倒退，而同時，中國狼子野心大舉提升軍備。若是中國攻台的能力大幅上升，逼近或追過台灣防下第一擊的能力，中國投機攻打台灣的風險會巨幅提高。

美國早已察覺這樣的危險性，所以不斷加強印太軍力佈署，更屢屢建議台灣必須提高國防預算、延長兵役，並加速軍售出貨台灣，賴清德總統亦全力推動備戰求取和平的正確戰略，海馬士連的成立，標誌著台灣從醉生夢死中覺醒，不僅是展現自衛的決心，實際上也正在快速提升防衛能力，每天都讓台灣變得更安全。

海馬士連的成立，可說讓台灣防衛進入新的節點，但是並非海馬士就是新一代的「台灣守護神」，要確實保衛台灣，還須全民繼續支持賴總統的提升備戰國策、提升國防預算、支持軍購也鼓勵自行研發，同時提升軍人社會地位，讓優秀人才願意從軍。

最重要的是：堅決反共，徹底唾棄持投降論的政客，讓他們全數落選、罷免，讓敵人知道台灣沒有人會投降，知難而退，因而不會發生戰爭。這樣的堅定抗敵意識，就是真正的「台灣守護神」。

（作者為總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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