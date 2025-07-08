自由廣場》以色列七寶爸 : 不可思議的台灣人

◎ 岳日明

在大安公園做晨運常遇到外國人，大多來自美加、澳洲、英法德、北歐，昨天是頭一次遇到以色列人，Noah曾留學美國，從事科技業，首次來台出差，因今天離台，昨天特地來公園散心。

我問他：剛結束的以伊戰爭，有何心得可分享台灣人？

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Noah說：我們國家周遭環繞著企圖消滅以色列的阿拉伯國家，我們在二戰曾被納粹屠殺六百萬人，我們應該是全世界最具危機意識的地方。伊朗發展核武，還公開喊目標是要消滅我們，眼看伊朗核武可能即將完成，站在我們的立場，消除威脅我國的核武當然是最重要的任務。

問：聽說每逢戰爭，移居世界各地的以色列人，都立即整裝回國投入戰場，真有其事嗎？

答：沒錯，剛結束的以伊戰爭，我兩個弟弟及親友有十多人在戰爭爆發四天內回國，為國家生存而戰。而過去曾亡國、幾乎滅種的以色列，深刻體會必須發展尖端武器，不分性別全民皆兵，我原本在矽谷工作，三年前回國將所學的高科技投入科技研發團隊。

問：貴國幾乎每年都有戰事，人民如何生活在緊繃的環境？

答：我們已退無可退，惟有自立自強，加上不遺餘力相挺的美國，我們習慣空襲警報，我們不求戰，但不畏戰，把每次戰爭當作實戰訓練，累積經驗，戰事在以色列就像一場激烈的運動賽事，為了國家生存發展，惟有自立自強別無選擇。

Noah第一次來台，他了解台灣處境艱難的程度比以色列更嚴峻。他這次來台工作，也同時觀察仔細台灣。

他說：共機、戰艦天天騷擾台海已經兩年多，這若是在以色列，早就先發制人，一一擊落。但台灣不是以色列，中國也不是阿拉伯國家。他認為，台灣面對不講理的大國，理應強化國防，研發尖端武器，他很奇怪，台灣在野黨的國會議員居然亂刪或凍結國防預算，且對中共的文攻武嚇竟然無動於衷，甚至還會配合。他說，這在我們以色列根本是笑話。

Noah見公園有公民罷團舉旗宣講，問我這是在談什麼議題？

我答：這是全國公民團體發起，罷免傾中賣台的在野黨國會議員。目前罷免不適任立委運動風起雲湧，期盼在7/26能罷掉十幾廿席立委。

Noah又問：台灣的許多成年人結婚了嗎？生幾個孩子？

我答：許多都沒結婚，就算結婚也不生，寧可養寵物也不生育。他說：這在以色列是不可思議、也不可能發生的，對以色列的九七五萬人口，多子多孫是人生最重要目標之一，以他來說，今年四十五歲，已有七個孩子，以色列家庭生四個孩子是基本款，像他七個孩子的也稀鬆平常。他認為，應該多生孩子，繁衍後代，並讓孩子都受良好教育，因為發展經濟需要人才，保家衛國更需要人才，這是小國寡民的以色列的最重要課題。

Noah正色說，台灣人不愛生孩子，許多學校招生不足，只得關校，人口銳減，社會老化，這難道不是台灣最嚴重的國安危機？

與能言善道、見多識廣的Noah聊了四、五十分鐘，我無言以對，更感無顏。

（作者為國際行銷講師，台北市民）

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