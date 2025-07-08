晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》以色列七寶爸 : 不可思議的台灣人

2025/07/08 05:30

◎ 岳日明

在大安公園做晨運常遇到外國人，大多來自美加、澳洲、英法德、北歐，昨天是頭一次遇到以色列人，Noah曾留學美國，從事科技業，首次來台出差，因今天離台，昨天特地來公園散心。

我問他：剛結束的以伊戰爭，有何心得可分享台灣人？

Noah說：我們國家周遭環繞著企圖消滅以色列的阿拉伯國家，我們在二戰曾被納粹屠殺六百萬人，我們應該是全世界最具危機意識的地方。伊朗發展核武，還公開喊目標是要消滅我們，眼看伊朗核武可能即將完成，站在我們的立場，消除威脅我國的核武當然是最重要的任務。

問：聽說每逢戰爭，移居世界各地的以色列人，都立即整裝回國投入戰場，真有其事嗎？

答：沒錯，剛結束的以伊戰爭，我兩個弟弟及親友有十多人在戰爭爆發四天內回國，為國家生存而戰。而過去曾亡國、幾乎滅種的以色列，深刻體會必須發展尖端武器，不分性別全民皆兵，我原本在矽谷工作，三年前回國將所學的高科技投入科技研發團隊。

問：貴國幾乎每年都有戰事，人民如何生活在緊繃的環境？

答：我們已退無可退，惟有自立自強，加上不遺餘力相挺的美國，我們習慣空襲警報，我們不求戰，但不畏戰，把每次戰爭當作實戰訓練，累積經驗，戰事在以色列就像一場激烈的運動賽事，為了國家生存發展，惟有自立自強別無選擇。

Noah第一次來台，他了解台灣處境艱難的程度比以色列更嚴峻。他這次來台工作，也同時觀察仔細台灣。

他說：共機、戰艦天天騷擾台海已經兩年多，這若是在以色列，早就先發制人，一一擊落。但台灣不是以色列，中國也不是阿拉伯國家。他認為，台灣面對不講理的大國，理應強化國防，研發尖端武器，他很奇怪，台灣在野黨的國會議員居然亂刪或凍結國防預算，且對中共的文攻武嚇竟然無動於衷，甚至還會配合。他說，這在我們以色列根本是笑話。

Noah見公園有公民罷團舉旗宣講，問我這是在談什麼議題？

我答：這是全國公民團體發起，罷免傾中賣台的在野黨國會議員。目前罷免不適任立委運動風起雲湧，期盼在7/26能罷掉十幾廿席立委。

Noah又問：台灣的許多成年人結婚了嗎？生幾個孩子？

我答：許多都沒結婚，就算結婚也不生，寧可養寵物也不生育。他說：這在以色列是不可思議、也不可能發生的，對以色列的九七五萬人口，多子多孫是人生最重要目標之一，以他來說，今年四十五歲，已有七個孩子，以色列家庭生四個孩子是基本款，像他七個孩子的也稀鬆平常。他認為，應該多生孩子，繁衍後代，並讓孩子都受良好教育，因為發展經濟需要人才，保家衛國更需要人才，這是小國寡民的以色列的最重要課題。

Noah正色說，台灣人不愛生孩子，許多學校招生不足，只得關校，人口銳減，社會老化，這難道不是台灣最嚴重的國安危機？

與能言善道、見多識廣的Noah聊了四、五十分鐘，我無言以對，更感無顏。

（作者為國際行銷講師，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書