社論》達賴喇嘛得道多助

西藏精神領袖達賴喇嘛6日歡度90歲大壽。（彭博）

西藏精神領袖達賴喇嘛六日歡度九十歲大壽。在印度達蘭薩拉的會議，他宣布達賴喇嘛轉世制度將延續，繼任者透過找尋靈童的慣常程序確定，主事的「噶丹頗章基金會」是確認轉世靈童「唯一權威機構」，「其他任何人都無權干涉」。達賴的宣布，對北京政府是一大挑戰；儘管無神論的共黨政權不信宗教，卻自認對達賴喇嘛繼承有決定權。多年來，中國試圖以控制藏傳佛教領導階層，消除達賴在西藏的影響力，以免對其統治形成挑戰。

不過，相較於專制極權的中國當局，達賴顯然在國際間備受敬重。有如一九八九年諾貝爾委員會頒贈和平獎時所推崇：他爭取西藏自由，始終堅持非暴力原則，並以寬容及尊重為基礎，尋求和解與協商的途徑；他的努力不僅對西藏，也對世界和平與人權具有深遠意義。他得獎時指出，和平獎的殊榮，證實了西藏人民的奮鬥，是正義的奮鬥；他會繼續努力，讓真相大白，讓和平與慈悲照亮世界。他還強調，真正的和平來自內心的慈悲與智慧，而非外在的權力與征服。

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今年各國政要的生日賀詞，凸顯了達賴個人特質和魅力，廣受尊崇。印度總理莫迪、三位美國前總統柯林頓、小布希、歐巴馬都盛讚，達賴是慈悲、愛心、耐心、真誠和道德紀律的象徵，為人權、自由和尊嚴發聲，現今世局動盪、人性撕裂，最需要他的啟迪；歐巴馬稱他是「我所認識最年輕的九十歲老人」，向世人展現典範。台灣賴清德總統也強調，達賴提倡和平及人權，與台灣人民珍視的價值心心相印；祈願他持續以慈悲和智慧，照亮世人。華府國會山莊及世界大城都有政要及海外藏人為他舉行慶生活動，美國國會並訂七日為「慈悲日」。

對於各方祝福，達賴向信徒謙和地說：我們失去了國家，在印度流亡，但我還是能為眾生造福；因此，住在達蘭薩拉，我打算盡我所能服務眾生，並弘揚佛法。一九五九年之後，他未曾返回故土，但協助建立了流亡政府的民主體系，並在世界各地奔走呼籲，為藏人爭取自治及文化、宗教自由。

相較於國際社會的尊崇，中國指達賴「披著宗教外衣反華」，是分離主義者、分裂份子，境內不准展示其肖像，也嚴禁公開表達對他敬仰。不僅污名化達賴，中國還試圖控制西藏文化、宗教、認同，惡例罄竹難書。

眾所矚目的藏傳佛教轉世制度，是最具體的例子。轉世有六百年傳統，藏人相信達賴等活佛是菩薩化身，透過轉世引導眾生修行與離苦得樂；轉世不僅攸關宗教延續，信仰和精神跨世代傳承，也是社會文化凝聚的核心。以絕對控制為務的共產中國，規定轉世靈童須境內尋訪認證，經中央政府批准，法律與宗教程序由官方機構及統戰部門主導。一九九五年，西藏第二大精神領袖、第十世班禪喇嘛圓寂後，達賴認證一位五歲靈童繼任，他和家人旋遭中國政府綁架，至今下落不明，由官方另行挑選班禪喇嘛。達賴上週的宣示，即因班禪的前車之鑑，對藏人而言，這不只是宗教問題，更在維持文化與身份認同。

中國為了控制西藏，最知名的是一九五一年《西藏十七條和平協議》，解放軍入藏，承諾實行自治，保留達賴喇嘛地位與政治制度，宗教信仰自由，寺廟財產不變。中國極權控制，藏人要求文化自主與精神自由，一九五九年群起抗暴。中國後來在香港故計重施，「一國兩制」承諾五十年不變，卻不到三十年就翻臉。台灣如今還有人倡言「兩岸和平協議」的主意，令人匪夷所思。

面對中國壓制，達賴多年來不屈不撓，爭取藏人自治及文化、宗教自由，也務實改革。二○一一年起，他逐漸卸下在西藏流亡政府的政治領導職務，強化民主結構，各地西藏人如今可直接投票選出政治領袖。他在國際間傳布正向力量，各方廣為迴響。同為諾貝爾和平獎得主的德蕾莎修女、屠圖大主教都推崇；捷克前總統哈維爾是他的摯友，蘋果創辦人賈伯斯受他影響並禪修。影劇圈最知名的追隨者李察基爾，一九八○年代與達賴見面後，人生觀轉變，修習藏傳佛教，擔任「國際聲援西藏運動」主席，誓言「生生世世」支持藏人志業。李察基爾的修為，最值得台灣的影劇圈人見賢思齊。

達賴曾三度訪問台灣，一九九七年與李登輝總統會面，李總統稱達賴為「真正的和平主義者」，達賴讚李總統推動「心靈改革」與民主。台灣、西藏在精神價值上頗有共鳴，面對中國脅迫霸凌，需要強化彼此聲援與合作。

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