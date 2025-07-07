自由廣場》三姓家奴之政壇呂布

◎ 愚工

閱人無數的立法院長韓國瑜，近日把黃國昌定性為「呂布」，令人驚嘆「生黃國昌者父母，知黃國昌者韓導也」。其實，中共的《中國台灣網》就曾用「投機與虛偽」一詞定位黃國昌，而側翼網紅《李教授銳評》也以「陽光照不到的投機份子」刻劃黃國昌躲在「正義掩體」陰暗角落的嘴臉。兩岸評議人物，對黃國昌竟有高度共識，洵不誣也。

眾所周知，後世以「三姓家奴」貶喻呂布，以諷其「不忠不義，反復無常，委身侍賊」的人格。史有記載，呂布的滔天罪行包括：侍候丁原，認丁為義父，卻弒丁原，以其頭為投名狀，向董卓獻忠；再認董卓為義父，卻又殺董，與王允合謀政權；王允死後，呂布想投靠袁術、袁紹、劉備均未遂，待曹操崛起，呂又降曹，祈討榮華富貴。

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黃國昌正是宋朝大儒朱熹所指「襲義而取」之徒的典型，黃襲太陽花之義，趁勢而取，合創時代力量，投機虛偽的狐狸尾巴曝光後，投奔柯文哲的民眾黨，倖取民眾黨不分區立委，待柯文哲涉及貪汙圖利罪而落難，黃國昌即取而代之，屢次糾眾包圍司法機關，聲稱要救柯，但被問到，柯若獲釋，是否願主席大位給柯，巧舌如簧的黃國昌頓時結巴，露出「救柯出獄是旗號，佔據大位是生活」的「三姓家奴」本性。當韓國瑜說黃國昌是呂布，國人這才恍然大悟，知國昌者，韓導也。

（作者從商）

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