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自由廣場》（胡，怎麼說）罷掉竊據立院的中共奴婢！

2025/07/07 05:30

◎ 胡文輝

七二六，大罷免，台灣前途命運背水一戰！

亡國感危機迫近，罷掉竊據立院的「中共奴婢」，是台灣自救的開始。一萬多位志工、一百廿萬封給台灣之愛的罷免連署書，七二六，決戰時刻，為了保台灣、為了保中華民國、為了守護民主自由的生活方式、為了不被一黨專政的中共國奴役、為了子子孫孫幸福、為了台灣一切的一切…，我們拚了！

大罷免，愛拚一定贏！七二六，我們用「同意」罷免票，驅逐中共奴婢、贏回立院、贏回台灣！一二○萬位連署人，一人再拉兩票、三票不嫌多，五票更剛好，罷掉被中共四頭目、統戰頭子王滬寧透過傅崐萁、黃國昌裝在褲袋，操縱玩弄於股掌之間的廿四個藍委，滾出台灣立法院。

有人問，大罷免能阻止中共國併吞台灣嗎？答案很簡單，藍白主張用投降換和平、用舔共迎侵吞，都大錯特錯，中共國併吞台灣、消滅中華民國的野心及惡意從未改變！大罷免固然不能改變中共野心，但將重挫中共掌控藍白就掌控台灣的惡況。大罷免成功後，新國會凝聚抗中保台力，中共若蠢動，必將面臨付不起的慘重代價。

「汝要和平，必先備戰」是古今不易的道理。藍白從去年四二六傅崐萁帶十七藍委到中國北京朝見王滬寧後，就按王滬寧設計的併吞台灣陰謀，吸收黃國昌等白八為「傅隨組織」，藍白六十二「席次多數、民意少數」竊據立院、破毀程序正義，打著和平旗號、瓦解台灣備戰的的國安防線。

回頭看去年初傅黃帶頭的「立院擴權、毀憲亂政」，那只是毀滅台灣、方便中共侵略併吞的先期準備，一年多來，藍白大砍國安預算、阻撓潛艦建造、花光用光分光中央預算、否決大法官任命阻斷憲政運作、金馬海域中國內海化、金馬形同交中國管轄、不在籍投票給中共操控台灣選舉開後門…，全在王滬寧設計吞台陰謀脈絡中。

再看，黃國昌嗆綠沒證據就指控別人是中共同路人，沈伯洋四十秒就連舉藍白舔共八件具體案例全反擊，重重打臉黃國昌。又，副總統蕭美琴去年訪問捷克時，中共特務密謀製造假車禍攻擊的醜行爆光，綠委提案請立院決議譴責中共當局、要求道歉，藍白委卻封殺、連討論都不准。藍白委舔共已「進化」到不必指示就主動為中共主子遮蓋害台惡行，它們的確不能算是中共同路人、只是竊據立院的中共奴婢！

（作者是資深媒體人）

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