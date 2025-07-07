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自由廣場》活摘新鮮器官大國 誰讓中國的母親們暗夜泣血？

2025/07/07 05:30

◎ 衛重華

中國各地近期接連傳出孩童與青少年失蹤事件，從大學生到小學生無一倖免，引發社會極大恐慌與憤怒。二○二五年六月短短數日內，四川、海南、廣東、遼寧等地均有失聯案例傳出，卻無一獲得妥善解救或說明。更令人不安的是，這些案例背後，逐漸浮現出一條令人髮指的黑色產業鏈：器官販售，並與全國範圍內非法「黑救護車」、地下醫療機構、無照醫生等暗黑勢力密切勾連。孩子們不再只是被拐賣，而是被活生生摘取器官，最後毀屍滅跡。

在這場人間悲劇的背後，有一位聲稱要將中國建成「世界第一器官移植大國」的官僚人物。身兼中國器官移植發展基金會理事長的黃潔夫，曾任中央保健局與衛生部高層，自二○○○年代起便高調推動中國成為全球器官移植中心。不僅如此，二○○七年他甚至公開呼籲解除外籍愛滋病患入境限制，導致今日中國愛滋病患者人數突破一三○萬。器官移植與傳染病失控的惡果，如今都成為中國普通家庭承擔的苦果。這不僅是衛生政策的錯誤，更是整體社會治理倫理的淪喪。

過去中國拐賣孩童還能說是貧困問題與公安不力所致，今日則愈發顯示出背後是以器官為獵物的利益集團所為。從正規醫院無法交代來源的肝腎器官、到非法摘取昏迷病人器官的醫療犯罪、再到救護車劫人疑雲與黑車焚屍傳聞，一切跡象都指向一個骯髒血腥、逐利至上的地下網絡。更有專家與院士為了學術與利益，罔顧倫理摘取人體，並在國際間遭到撤稿與永久封殺。這一切豈止是醫德崩潰，已然成為國家威信與人權底線的全面潰敗。

每一位被害兒童的背後，是一個撕裂的家庭與哭嚎落淚的母親。當中國社會陷入孩子失蹤無解、器官移植不明的深淵時，中共中央卻將最大的資源及心力用來對付台灣，而對危害中國人民至巨的黑救護車與非法醫療，卻無能重拳整治，亦無力追查其上層資金鏈與政治保護傘，這真無比諷刺。

（作者是軍人）

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