自由廣場》法盲小草可悲 政治旗手可憎！

◎ 彭義欽

因柯文哲涉貪污案而衍生的政治戲碼，近日升級，進入「鍵盤手扮導演、社群網路淪刑場」階段，為了助「白營教主」逃脫司法審判，有人竟抓檢察官群像加上血漬做成迷因圖，還外掛「命債，命還」。同時在政治旗手的誤導暨煽動之下，對法律一知半解甚至根本不解的社會男女，因誤解而憤恨，因憤恨而大搞網路刑場。

事件本質超簡單，就是自認正義不夠用的「法盲小草」，扮演網路鷹犬。首先是內湖戴姓工程師承認製圖，理不直卻氣壯地說他沒恐嚇，好喔，沒寫「要你死」，卻叫網友們「記住他們的臉」，這不叫恐嚇，難道是祝壽？尤其檢警調查發現，被貼上網的檢察官群像，照片來源不明，疑有共犯或幕後黑手。哇，感覺都快要進入《黑鏡》劇本，只缺一個AI幫忙配音。

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還有南部一對小情侶加碼轉貼，添加「命債，命還」，像極了青少年中二病病發現場，林姓女友還自招，字是她寫的，現代戀愛何時竟變成情侶恐嚇司法官？這種戀情真有夠扭曲。

這一切所呈現的就是，有人感覺「檢察官辦了我支持的人」＝「那就要懲罰檢察官甚至法官」，網路就此淪為私刑場域，或許這種「感覺」原本不那麼深切，但在政治旗手的言語刺激之下，星星之火被燒得火旺，配合訴訟策略的這般民粹操作，不只飛踢《刑法》與《個資法》好幾腳，更幾乎要動搖國本，正如柯文哲所說「大家為我受苦了」。

網路私刑事件，背後是否有組織操作、後頭還有誰指揮，仍在續查，但大家不必太天真，以為這只是三個路人心血來潮之作，慢慢抽絲剝繭，查查金流，恐怕還有內幕。

說穿了，這不是什麼「草根反抗」的浪漫劇情，這是「法盲小草用迷因誤以為自己是革命英雄」的笑話。自由，不是被你們拿來攻擊司法的狼牙棒，民主，也不是由你隨便威脅國家機器的假面具。這些人所做的，不但危及整個司法體系，更為政治暴力開先例，這種「不爽你辦我偶像 就給你死」的心態，和中共列「台獨打手名單」的手段有何兩樣？

拜託，民主不是你情緒來了就拿檢察官開刀，網路也不是你的報仇工具。我們看到的是「法盲小草可悲，政治旗手可憎！」

（作者是自營商）

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