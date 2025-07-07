自由廣場》藍白狠心扼殺「We TAIWAN」

◎ 楊聰榮

二○二五大阪世界博覽會如火如荼展開，將有很多人到日本參觀世界博覽會，這是台灣距離世界最近的機會，也是台灣向國際展現文化軟實力的舞台。台灣玉山館已精心策劃一四○場表演，集結卅五組藝術團體與一五○位文化人，以「We TAIWAN」為主題，要用音樂、舞蹈與故事，向世界訴說台灣的多元與活力。

但這份文化心血，卻因藍白立委聯手刪光文化部的宣傳預算，而面臨大為縮水的危機。藍白立委的報復式刪減，直接削弱台灣館的宣傳與執行能力，導致表演規模縮減、國際推廣受限，甚至可能讓全球觀眾錯過台灣的精彩。它更曝露國會結構的深層積弊：藍白立委只圖政黨利益，而霸凌了國家的整體利益。

請繼續往下閱讀...

大阪世博會是全球盛事，台灣館的表現將形塑國際對台灣的印象。如今因預算不足而導致縮水，我們須深切反省：唯有讓國會回歸正常，台灣才能走向世界。

即將參觀大阪世博會的朋友，當你走進台灣館，請為台灣文化的努力鼓掌。但若發現展館內容不足，請記住背後的原因就是藍白立委刪減文化預算。這份失望不該僅是遺憾，而應化為推動改變的動力。改革國會使國會正常化，是我們每個人的責任。你可分享吳念真導演與滅火器樂團主唱楊大正發起的「We TAIWAN 在世博看見台灣」募資訊息（https://www.facebook.com/share/v/1LGHpJ9Hrn/），或以小額捐款支持台灣文化，讓世界聽見我們的聲音。

（作者是新東向產業聯盟理事、中台灣教授協會理事長，任教台灣師大）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法