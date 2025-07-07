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自由廣場》將「傅崐萁們」換新血／罷舔共藍委 讓國民黨正常化

2025/07/07 05:30

◎ 陳文卿

大罷免全台遶境，首程從花蓮出發，最讓人振奮的是，花蓮縣議會議長張峻號召「正藍軍」，手持國旗，加入罷免行列。這是繼之前登大幅廣告支持罷免傅崐萁後，張峻以實際行動表態，認為唯有拉下傅崐萁才能擺脫傅家廿多年的控制，還給花連一片純淨的天空。

傅崐萁夫妻把持花蓮政壇廿多年，花蓮的選民結構又是藍遠大於綠，因此光靠綠營以及或鬆散的民團力量力量要扳倒傅崐萁確實不容易。只有靠國民黨內部的覺醒，以及如張峻等藍軍的揭竿起義，從藍營內部激發反傅力量，才能收事半功倍之效。更重要的是，可讓國民黨的反罷宣傳完全使不上力。

然而，張峻的表態罷傅絕不能說是「起義來歸」，或對國民黨的背叛，而是國民黨內部自省力量的發酵。就如同他之前登的廣告內容，罷免傅崐萁是自救也是救黨。

朱立倫之前不顧金溥聰等人的反對，啟動所謂「同舟計畫」，讓曾因炒股案被判刑傅崐萁恢復黨籍，這是國民黨墮落沉淪的開始。就連徐巧芯當時也曾直白批評傅崐萁「就像是潛伏在國民黨身上的病毒」。可是現在卻自甘成為傅隨組織的鐵衛軍，墮落何等快啊！

張峻手持國旗支持大罷免，說明大罷免是國家大事，非一黨一派之私。罷團全台遶境是正義之師，是如同媽祖遶境護台佑民的行動，全民可不分黨派共同參與。

（作者是環保服務業）

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