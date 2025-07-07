社論》民主韌性對抗仇恨動員

民進黨立委們高舉海報抨擊藍白聯手砍預算，並高喊『大罷免大成功』口號！（資料照）

去年大選結束後，民進黨延續中央執政，但國會卻由藍白掌控，國內政治發展出現兩大軸線︰一是藍白合加上背後的紅色老大哥下指導棋，在國會恣意妄為，毀憲亂政，大幅刪凍預算，尤其國防預算，罔顧人民福祉與國家安全引發前所未有的大罷免潮；另一軸線則是民眾黨主席黃國昌以拯救柯文哲為名，實則煽動仇恨，控訴賴清德綠色恐怖，不斷衝撞司法。最近更操作彭振聲妻子輕生案，指控「惡檢」逼死人命，引起狂熱小草公開貼出檢察官的照片，威脅「命債命還」，白營與支持者瀕臨失控。尤有甚者，面臨大罷免的藍營與柯案的白營合流，批判司法、否定民主，加上中共的軍事威脅，台灣生存陷入空前危機。

坦言之，去年大選後國內政局朝向惡的循環，既合乎想像卻也出乎預料，合乎想像者乃是藍白對民進黨充滿仇恨，因此利用國會輾壓民進黨政府，有脈絡可尋；但政黨之間的競逐不應置國家利益與安全於不顧，在內部爭吵卻一致對外，是民主國家的常態，也是「忠誠反對黨」的真實內涵。檢視一年來藍白合流的所作所為，不但多數法案皆由白藍黨團幹部密室協商，不容討論，即逕付院會強行表決通過，瘋狂擴權與刪凍預算，企圖造成立院獨大，壓抑行政院、監察院、考試院及憲法法庭，尤其可議者，對中共的軍事威脅視而不見，全面封殺國安法案，藍白似乎變成一頭吸取負面能量茁壯、肆虐地球的酷斯拉。這種對台灣主要、唯一的敵人公然逢迎，自甘為中共在台協力組織的行徑，確實出乎國人的預料之外。

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事實印證被仇恨與特定政客利益蒙蔽的藍白合，大鬧國會，完全不顧台灣周遭正面臨共軍的騷擾，隨時可能趁亂發動奇襲，竟然一方面大刪總預算企圖讓政府陷於癱瘓，其次，在全球民主國家關切台海穩定，美國一再期待台灣增加國防經費展現強化國防決心之際，竟然大砍國防預算。對於首艘國造潛艦，有人輕浮的諷刺，「你們的海鯤號浮起來就有錢」，完全抹煞潛艦國造的努力，導致國際社會質疑台灣自我防衛決心。啼笑皆非的是，在面對大罷免時，藍白竟然通過大幅增加軍人薪資，卻刪凍採購或研發先進武器預算，難道是要軍人徒手與共軍搏鬥？而且，兩岸緊張明明是中共併台野心所致，但藍營卻配合其大外宣口徑，將中共的軍事威脅歸咎於民進黨的挑釁。此種大外宣手法與俄羅斯入侵烏克蘭的宣傳模式一致。無怪乎日前小草公開宣稱兩岸發生戰爭，會義無反顧投誠解放軍。由此可見，藍白配合中共的宣傳口徑，已深深毒化部分台灣人心。

另一條政治發展軸線為民眾黨全黨投入捍衛柯文哲清白的政治抗爭，為遂所圖，鼓動仇恨，抹黑司法，對台灣的危害不下於藍白的國會之亂。白營為了營救柯文哲，彷彿一個狂熱的宗教，絕對相信創教教主的清白，不容絲毫懷疑，並以仇恨動員支持者，使得小草日益激進化，視人間律法為無物，莽撞衝擊司法體系與道德規範，成為社會動盪不安的隱憂。白營在心中只有仇恨與聲量的黃國昌帶領下，明明起訴書已清楚羅列柯文哲涉案事由與證據，卻視若無睹。令人不齒的是，在京華城案柯及民眾黨的訴訟策略，本是推責給被柯指定為京華城專案PM的副市長彭振聲，然而近日發生彭妻輕生事件，民眾黨竟然可以第一時間轉移立場，聲援彭振聲，企圖塑造「惡檢逼死人」的印象，更在北檢前面叫囂，引發失去理智的小草竟然貼出檢察官、法官照片，恐嚇「命債、命還」，儼然已是恐怖組織。事實上，彭妻為何輕生，真相尚未水落石出，而彭振聲行事更多爭議之處，尚未卸任即有多家企業預付高額薪水，以及幫忙支付一個月十四萬多的房租。而任內財產更不合常理大幅增加，在疑點尚未釐清前，民眾黨即因彭妻的不幸事故而全面押注，一旦真相大白，如何抽身恐再陷該黨於窘境。

藍營在反罷行動中不走正路，竟然在上層指示下由黨工抄襲黨員名冊，因此涉及偽造文書、死人連署，遭到司法偵辦，也是必然結果。然而國民黨主席朱立倫不但沒有絲毫懺悔之意、向社會道歉，反而假扮是受害者，控訴賴清德的政治迫害，呼應黃國昌所謂檢調是賴的「鷹犬」之說，加上藍營在大罷免中有所求於柯粉，因此兩黨再度找到共同遮風避雨之處，國內兩大政治軸線匯集成一股亂台的逆流。

幸運的是，台灣的司法早已揚棄兩蔣時代「法院是國民黨開的」的「鷹犬」角色，不再受控於任何政黨，展現出超然獨立性，因而不論藍白如何威逼司法人員，鼓動仇恨，發動網路公審，反罷偽造文書與柯涉及貪瀆案件都會受到公開公平的審判，不會因為藍白的政治操作而退縮。這是台灣民主對抗邪惡的韌性，也是台灣生存與安全的保障。

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