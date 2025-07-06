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自由廣場》在美國獨立紀念日前 讀完《臺灣漫遊錄》有感

2025/07/06 05:30

◎ 林曦

必須承認在英文譯本獲頒美國國家圖書獎前，我不認識楊双子與《臺灣漫遊錄》。在電子書商城按下搜尋，$八．九九美金，找到認識他們的入口是卅秒內的事。

讀著序言，不擅長梳理人物關係的我有點分神，帶著對於作者、譯者配置的疑惑，開始進入正文。我對飲食文學有很深的偏好，飲食背後是文化、經濟、環境，有先天的優勢因素，也有無可奈何。作者楊双子透過博學的王千鶴，為讀者介紹台灣人的習以為常底下，千絲萬縷的根系。

青山千鶴子與王千鶴不僅是遊客與通譯，以及漸漸發展的友達以上，殖民者與被殖民者的框架使他們相處蒙上無可避免的陰影。朋友間稱饋贈，代入殖民者與被殖民者便是施捨。一份善意，不一樣的解讀，為雙方帶來截然不同的風貌。

我不禁想，既得利益的一方，無論在是否有意識到這份特權情況下的給予，該不該為帶給另一方的冒牌者效應負起責任？當天平發生傾斜，而只有一方意識到的同時，該如何處理這之間帶來的微妙衝突？青山千鶴子送出訂製和服的當下，聰慧如她，不可能沒有意識到和服作為殖民文化的符碼，贈與她的通譯、朋友、同時是殖民地的人民，該是何等巨大的，現代用語中的，公關危機？

二○二五年的今天，我用殖民者的語言，在手機記事本敲下這篇讀後感想。我作為台灣人最深的遺憾，便是語言與文化曾被粗暴拔去，導致殖民者的文化成為社會共識。在美國獨立紀念日前讀完《臺灣漫遊錄》，讓我思考當殖民統治已造成不可逆傷害，作為台灣人，在資訊流通飛快、新的殖民者虎視眈眈的時代，該如何更積極地保護我們的根系？

在尚未有答案的現在，我期待有一日，我也能慶祝台灣真正的國慶日。

（作者為研究助理）

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