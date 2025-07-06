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自由廣場》達賴喇嘛轉世的意義

2025/07/06 05:30

◎ 周美里

第十四世達賴喇嘛在九十歲生日前夕發表了關於其轉世的重要談話。此談話目的是在回應廣大信眾、境內外圖博人民以及國際社會對達賴喇嘛轉世議題的關心。近一、二十年來，達賴喇嘛是否轉世？如何轉世？一直是世人關心的議題，這不僅僅是因為藏傳佛教獨有的「轉世」制度，讓外界倍感神祕吸引人，更因其牽動圖博民族存亡延續的高度政治性。

首先，達賴喇嘛現在面對的是一個和過去完全不同的圖博。一九五九年，在中共破壞中圖簽署的「十七點和平協議」，達賴喇嘛流亡印度，超過半世紀以來，達賴喇嘛及圖博政府在印度建立起流亡政府，以及遍佈全球的圖博流亡社區。更重要的是，在達賴喇嘛一手推動下，現在的圖博政府司政（行政首長）及國會都是由圖博人民直接民選產生，達賴喇嘛更已從政治領袖退位，成為純粹的宗教領袖。

這重大的轉變，宣示著圖博人民的命運已從達賴喇嘛之手，移至所有圖博人民手中。達賴喇嘛是否還要「轉世」呢？被圖博人民深信為觀世音菩薩化身的達賴喇嘛，乃是為圖博人民而存在世間，自第五世達賴喇嘛成為圖博政教領袖後，達賴喇嘛不只以佛法利益世人，更負擔著國家興亡的重任。因此，在政治責任交付予圖博人民後，他不只一次要求圖博人民要承擔起民族存亡及命運的決心，並一度表示，他可能不再轉世。這應該是達賴喇嘛對圖博人民做國家主人的鞭策吧。

只是，達賴喇嘛可能不再轉世的談話，引發圖博人民深深的焦慮與不安。圖博流亡六十幾年，得到全世界的支持，大半有賴達賴喇嘛個人魅力與聲譽。如今返鄉之路仍遙遙無期，境內外圖博人民尚未能團圓，民族命運未卜，沒有達賴喇嘛的領導，圖博人民將無所適從，失去心靈的依靠。尤其對中國境內的圖博人民而言，達賴喇嘛是他們與圖博民族及流亡藏人的精神連結，更是全球圖博人民團結的核心。因此，在圖博人民的祈求下，達賴喇嘛無可迴避，必須「轉世」以承擔圖博民族的延續。

失去了達賴喇嘛，境內外的藏人將失去連結，中共也深諳此理。因此，中共早就處心積慮，要在達賴喇嘛的轉世上「運作」。中共早有「前例」，在一九八九年班禪喇嘛圓寂後，中共政府違背宗教傳統，堅持要由「中央政府」另立非達賴喇嘛認證的轉世靈童，且將達賴喇嘛認證的轉世靈童監禁至今，消息全無。因此，達賴喇嘛必須在此時此刻，在轉世的傳承上，做出清楚的宣告：「尋找、認證轉世之重任將由達賴喇嘛的喇章—噶丹頗章信託基金之董事會負責」。並且強調：「除此機制以外，任誰皆不具備認證轉世的正當性，這一原則永遠不會改變！」

達賴喇嘛的殷殷告誡，是圖博傳承的最後一道防線！未來圖博人民將向中共證明，關得住圖博人民的身，關不住他們的心，人民的心相信誰是達賴喇嘛，誰就是達賴喇嘛！

（作者為台灣圖博之友會會長）

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