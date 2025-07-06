自由廣場》構築國安數位防火牆 烏克蘭人不用俄羅斯APP

◎ 陳永昌

國安單位檢測多款中國社交軟體APP，發現都有過度蒐集個資與權限濫用等資安疑慮，其中以小紅書在十五項檢測指標通通不合格最嚴重。

今年一月，美國政府整治影音平台抖音海外版TikTok大限前，掀起一波網路難民潮，小紅書大肆宣傳是「更安全」的替代選擇，竄升為應用程式下載排行榜第一名，沒有禁用令的德國，短短三天下載次數居然超越去年一整年。從檢測結果來看，自投羅網小紅書不過是跳進更不安全更大的火坑，中共勢力更在幕後搧風點火，炒作跳槽是時髦流行象徵，是向美國政府表達不滿的抗議行動，美國社群平台因此完全未受惠於TikTok用戶搬家紅利。

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抖音與小紅書同樣擁有紅色DNA，安全性與隱私漏洞五十步笑百步。根據中國《國家情報法》規定，一旦中國政府提出要求，兩家公司都有法律義務分享用戶個資，接受中共監控程度並無差別。中共御用學者張維宣稱：小紅書在台灣大受歡迎，「統一後，治理台灣會比治理香港還容易」，暴露出北京當局把紅色APP統戰武器化的險惡用心。

俄羅斯二○一四年併吞克里米亞血淋淋教訓：網路是沒有煙硝的另一個戰場，假新聞等非軍事力量重要性不亞於坦克導彈，假公投真併吞是克里姆林宮主導下認知作戰的戰利品。

二○一七年五月，烏克蘭前總統波洛申科於宣布：下架禁用搜尋引擎Yandex以及社群媒體VKontakte與Odnoklassniki等俄羅斯APP，澤倫斯基上台後繼續延長禁令；前者被稱為俄國版谷歌，後兩者類似俄文版臉書。以俄國最大社群平台VKontakte為例，烏克蘭用戶高達一千五百萬人，超過半數以上烏克蘭人會使用，三年後只剩下百分之七，烏克蘭人不再沉迷於俄羅斯資訊泡泡中。

構築更具韌性國安數位防火牆，在禁止公務人員暨官方設備使用中國APP等現有管制措施之外，定期提醒潛在風險，強化國人數位安全意識十分重要，主管機關更不能排除提高監管強度暨效度任何可能。

因為TikTok坦承使用者資料被存放在中國，且無法保證資料不會被中國當局讀取，歐盟成員愛爾蘭五月初重罰該公司五億三千萬歐元；而歐盟執委會也正針對TikTok同步進行多項調查，面臨最高全球總營收百分之六天價罰款。兩者都是很好的參考範例！

（作者為企業專業經理人）

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