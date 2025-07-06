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自由廣場》怕俄國輸掉烏戰 王毅示範「玻璃心」裝大爺

2025/07/06 05:30

◎ 張怡穎

大家快來看看！中共外交部長王毅最近可能早餐吃錯了豆沙包，裡頭多包了點「誠實餡」——居然私底下跟歐盟外交官承認，北京最怕的不是通膨、不是地產爛尾樓，而是俄羅斯打輸仗。為什麼？因為一旦俄羅斯輸了，美國就會轉頭全力對付中國，讓北京沒得閃、沒得躲，雞飛狗跳。

你看看這局面是不是超好笑？表面上還在喊「和平使者」「中立第三方」，背地裡卻抓著俄羅斯大腿不放，深怕普廷被拖下水後，下一個溺水的是習大大。這還不打緊，王毅還特別跟歐盟代表卡拉斯「上課」，什麼「現實政治」、「東方是下一個戰場」…得跟真理一樣，實際上就一個字：怕。

怕歐盟倒向美國。怕出口制裁。怕談判時沒籌碼。怕人家嫌棄中國銀行幫俄羅斯洗錢。怕到連稀土出口都拿出來當武器，結果一波操作讓歐洲企業停產，還被說成「不屑一顧」。哇，這外交風範真是「中式風骨」的最佳示範，玻璃心還要裝大爺。

歐盟人也不是省油的燈，看到中共這副樣子，乾脆也來硬的。第十八輪對俄制裁，打算把兩家中國小銀行列入黑名單。王毅馬上跳腳嗆說「中方將報復」，但報復什麼？關鍵是，歐盟對美出口是對中出口的兩倍，美國才是歐洲最大金主。北京在這個買賣局上根本就是「非主流」。

北京還擔心歐盟學英國那樣簽美歐小協定，什麼供應鏈、鋼鋁關稅、技術出口管制通通綁起來。歐洲智庫都說得明明白白：中共的所有強硬發言，不過是害怕被邊緣化的吶喊。看似叫囂，其實底氣空虛。王毅講的不是外交，而是恐慌宣言。

中共不是「中立國」，它是「中利國」——有利可圖就挺你，打輸就拋你。對俄羅斯是如此，對歐盟更是這樣。問題是，這種把歐洲當籌碼、拿稀土當人質的戰術，終究會反噬自己。

總結來說，北京現在的外交邏輯就是：「俄國你不能輸，美國你別來煩我，歐盟你給我站中間。」結果呢？人人看穿，人人避嫌。王毅說的不是實話，是外交驚慌失措下的「內心獨白」，誠實豆沙包吃得太多，連臉都沒得遮了。

（作者為自營商）

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