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自由共和國》林修民 ／使用中製APP 就是讓老大哥知道你都在做什麼

2025/07/06 05:30

國安局針對數款中製APP進行抽檢，五款中製APP，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」15項檢驗指標全驗出違規情形。（路透檔案照）國安局針對數款中製APP進行抽檢，五款中製APP，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」15項檢驗指標全驗出違規情形。（路透檔案照）

林修民 ／科技專欄作家

國安局在七月二日公佈依據《國家情報工作法》規定，針對數款中製APP進行抽檢之調查結果，結果顯示確有過度蒐集個資及侵犯隱私等資安問題，提醒國人慎選相關產品。

本次抽驗的中製APP，包含：「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等五款國人熟悉的應用程式。

法務部調查局及警政署刑事局採用數發部發佈「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」相關指標，針對「蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等五類違規樣態逐一進行驗測分析。

小紅書叫他違規第一名

首先，整體檢測結果顯示，抽驗的五款中製APP，均嚴重違反多項檢測指標。尤其「小紅書」在十五項檢測指標中，全部驗出違規情形。另外，「微博」與「抖音」計有十三項違規，「微信」有十項違規，「百度雲盤」則有九項違規。

此結果顯示五款中製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

五款中製APP 均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括：廣泛蒐集「臉部資訊」、「截圖」、「剪貼簿」、「通訊錄」及「定位」等多項違常違規情形。

這表示，只要你使用中製的APP，可能無意間擁有類似「學習包子製作文字的圖片」，或者是「小熊維尼」的圖片，你都會被這些APP所掌握。

而知道你定位也非常的恐怖，這個的危險還不是只有你暴露你個人的隱私而已，最壞的狀況還有可能會危害整個國家的安全。

黎巴嫩真主黨的呼叫器爆炸案，就是因為真主黨的人不敢使用以色列強項的高科技手機裝置，所以才用沒有定位功能的BB Call， 而使用這些中製的APP，等於是主動把自己的所有位置交給中國共產黨。

在「擷取系統資訊」部分，五款中製APP都有蒐集用戶程式清單、設備參數等資安疑慮；另外，在「掌握生物特徵」部分，使用者臉部資訊亦可能遭應用程式刻意蒐集建檔。

中國掌握使用者的臉部資訊，以後再使用AI的假影片，認知作戰將更如魚得水，更容易騙過台灣相關的人。

數據回傳與分享回中國是所有違規項目中最可怕的一項

五款中製APP均將封包資料回傳中國境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用。尤其中共依照《網路安全法》及《國家情報法》規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，恐使國人個資遭中共特定單位掌蒐及運用。

中國這種恐怖極權的人治國家，跟自由法治國家最大的差別就是他可以任意的侵犯人權。雖然資料數據保存回原開發國很常見，但沒有法治的結果，就是讓你的資料隨時讓你活在違反中國的法律當中，特別是在他們宣稱台灣是中國的一部分，適用中國法律的管轄之下。

歐威爾的一九八四

老大哥都知道你在做什麼

這些違規的項目導致使用者，雖然你自己可能仍實體生活在自由人權法治的環境底下，但實際上中共透過這些APP，可讓你的個人資料跟活在鐵幕之下的中國人沒有分別，都是讓中國共產黨予取予求。

雖然目前中國政府還無法在實體上對你做出行動，但只要你以後進入中國，或者是進入中國友好的國家，你都面臨遭到中國逮捕的風險 。

目前世界多國政府，包括美國、加拿大、英國、印度等國均已對特定中製APP發出禁用或警示。歐盟甚至啟動「通用資料保護規則」（GDPR），針對與中共相關的特定APP，進行竊資調查，並裁罰鉅額罰金。面對中製APP存在資安風險，我政府機關已禁止使用中共品牌的資通訊產品，包括各種軟硬體。

使用中國APP前請務必三思！

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