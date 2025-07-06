自由共和國》曾院介／南北之間：高雄轉型作為台灣國際戰略的關鍵契機

高雄擁有全台唯一具備國際港口與機場的雙重交通門戶，對於發展國際科技產業而言，是不可多得的戰略據點。圖為亞洲新灣區是高雄發展AI基地。（資料照）

曾院介／陽明交大國際半導體策略辦公室執行長、半導體學院副院長、材料科學工程系特聘教授

一九九六年，十八歲的我從高雄北漂到新竹清華大學求學。當時的我，就像許多南部同儕一樣，心中深信唯有往北走，才能尋求更好的發展。我也確實在新竹接受了完整的理工訓練，並前往美國留學深造。返台後我再次落腳新竹，於陽明交大任教，長年投入科技研究與教育工作，逐漸累積了對台灣科技體系的整體理解。然而，近年世界局勢的劇烈變化，包括地緣政治升溫、AI技術的橫空出世、COVID-19 對全球供應鏈的衝擊，以及全球化趨勢的退潮，迫使我重新檢視過去所習以為常的一切，也不斷反思：當年我們認為「資源不足、機會有限」的高雄，真的如此嗎？

請繼續往下閱讀...

自一九七○年代起，高雄作為一座重工業城市，在國家發展策略中長期處於相對邊緣，「重北輕南」的結構性不平衡，使得我那個世代的優秀學生幾乎都以離開高雄為目標，前往台北、新竹，甚至海外求學與就業。然而，當我以一位科技教育者與地緣觀察者的視角重新審視這座南方城市時，卻愈發清楚地看見：高雄其實潛藏著尚待引導與釋放的強大潛力。這座曾經被視為產業轉型困境的城市，或許正是台灣下個階段走向國際、強化戰略韌性的關鍵所在。

高雄擁有全台唯一具備國際港口與機場的雙重交通門戶，對於發展國際科技產業而言，是不可多得的戰略據點。配合政府二○一六年啟動的新南向政策，高雄可以成為台灣與東南亞科技鏈接的南方關鍵節點。從第一島鏈的地緣政治視角來看，自二○二○年起，隨著印太局勢升溫，台灣在美日主導的戰略中已成為先進製造與半導體供應鏈的關鍵樞紐，其科技實力更直接關聯國際安全與區域穩定。一九八○年起新竹作為科技重鎮，長期與日本在半導體材料、製程與設備領域建立深度聯盟，從熊本、仙台到新竹，近年更是逐漸形成一條橫跨東亞的「台日科技走廊」，穩定地鞏固東北亞的技術防線。

然而，印太戰略的重心正逐步向南延伸。美、日、澳等國積極深化與菲律賓、越南、馬來西亞等東南亞國家的戰略合作，第一島鏈南段的佈局已勢在必行。對台灣而言，若要在此戰略網絡中扮演更積極角色，就必須在南部建立第二座具規模的科技重鎮，補足目前過度集中北部的風險。

高雄正具備成為南方科技戰略支點的關鍵條件。身為台灣唯一兼具國際港與空港的城市，高雄地理位置居中、對接東南亞具天然優勢，並擁有腹地廣大、捷運成形、交通基礎設施完備的城市條件。無論是承接科技產業落地、舉辦國際會展，或是支援跨境技術與人才流通，高雄皆有足夠的能量。若在亞灣園區建構具國際競爭力的科技基地，不僅可與新竹形成「南北雙引擎」，提升供應鏈分散與韌性，更可協助台灣在第一島鏈建立完整的科技與人才戰略網絡。

然而，高雄打造第二座科學園區，不應僅止於「產線的擴張」，更應定位為一個「科技文化概念城市」的實驗場域。這可以參考荷蘭艾司摩爾（ASML）總部所在地—埃因霍芬（Eindhoven）—多年前藉由飛利浦電子從製造轉型為科技與設計並重的創新都市，或新加坡在濱海灣打造集文化、藝術與科技於一體的未來城市，高雄亦可透過科技園區的建設，結合城市美學、國際展演、教育設計、跨文化創業等元素，塑造一個融合人文精神與科技創新的新典範。這樣的策略不僅強化台灣在全球科技供應鏈中的角色，更能突破既有的加工出口模式，開創屬於台灣的「科技文化價值出口」。

新竹科學園區長年扮演台灣半導體發展的領頭羊角色，技術能量與產業聚落堪稱亞洲之最。然而，新竹園區工程文化過於濃厚，強調效率與技術導向，在這一波台灣半導體向世界輸出的關鍵時刻，卻遺憾未能同步產生文化的輸出。科技若無文化支撐，終究難以轉化為文明的擴張力。高雄正好提供另一種可能性—將科技發展與文化建構並進，補足新竹所欠缺的文化想像與國際親和力，讓台灣在國際科技競爭與文化交流中爭取到更多主動權與話語權。

陽明交大於高雄的據點，若能與中山大學、高雄大學等在地學府合作設立「新南向科技人才中心」，將可針對半導體、智慧城市、綠能等新世代關鍵領域，建立長期穩定的人才輸入與產業合作機制。透過雙語教學、國際實驗室以及具深度的產學研平台，不僅能有效吸引來自新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞國家的青年科技人才，也能使高雄成為南向戰略的科技核心樞紐。

此舉將從根本緩解台灣因少子化所造成的人才斷層問題，更重要的是，透過這種跨國人才的有機流動與匯聚，高雄有潛力轉型為國際科技人才的首選落腳點，真正落實「人才在地育成、全球流通」的戰略布局。

這樣的國際人才交流與文化融合，不只是填補產業所需，更是「科技文化城市」的核心實踐。高雄作為台灣的港口門戶，長年展現出自由、包容、多元的城市性格，無論在語言、飲食或宗教生活上，皆與東南亞諸國擁有天然親和力，具備吸引外籍人才長期居留、深度參與在地生活與創新的社會文化土壤。這種城市文化與科技發展的交織，正是新世代國際都市不可或缺的關鍵競爭力。

在教育面，高雄擁有眾多高中與多元學術資源，學生來源廣泛，透過科學班、資優班與大學合作計畫，能從中學階段即開始科技人才的養成，能讓城市有能力長出自己的知識與創新肌理。反觀新竹，雖然科技實力強大，卻因高中數量與規模有限，長期仰賴外地輸入與大學階段的補強，人才系統難以自給自足。在這一點上，高雄有機會發展出一條更完整、由下而上的科技教育路徑。

而在城市結構與生活品質層面，高雄也無疑是一個更適合長遠耕耘的所在。新竹因產業密集所衍生的房價高漲、交通壅塞與空間壓力，已成為許多科技人心中無法忽視的負擔。加上鄰近台北、受北部磁吸效應影響，新竹難以形成穩定且自主的人才生態系。高雄則不同，距離台北的地理疏離反而成為孕育創新聚落的契機，加上更宜人的生活成本與更寬闊的城市想像，使人不禁想像：如果有一個地方，能讓工作與生活真正平衡，那應該就是高雄。

從我個人十八歲離開高雄負笈清華求學，再赴美深造、最後回到新竹任教於陽明交大，這一路讓我深入觀察與體會南北科技城市的差異與可能性。新竹作為台灣半導體之心，無疑在技術與產業鏈深度上具領先優勢，但高雄作為南部的工業大城，如今正快速轉型，結合地理優勢、文化底蘊與產業潛力，未來不僅能承接南向戰略，更可成為台灣面向全球的科技與人才創新門戶。

在國際地緣政治快速變化、科技勢力版圖重構的此時，台灣比以往任何時刻都更需要一座具有強烈象徵意義與實質戰略影響力的城市，成為台灣再次扭轉國際戰略局勢的關鍵支點，進一步突破島鏈封鎖與外交孤立的侷限，重塑台灣在全球科技與文化生態系中的主動地位。而高雄應是最有資格承擔這項使命的城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法