自由共和國》馮光遠／作家評羅智強新「書」 他應該去選里長

今天，我要寫的，是大安區面臨大罷免的立委羅智強，他出版的新書《護民主 反惡罷 100萬步走大安》的書評。（作者提供）

馮光遠／作家

今天，我要寫的，是大安區面臨大罷免的立委羅智強，他出版的新書《護民主 反惡罷 100萬步走大安》的書評。

稱羅智強的文字集結為「書」，因為他有臉稱這為「書」，我也只能尊重他了。雖然，作為一個以寫作為業的人，我必須忍住狂笑的衝動，而這個得用內力才壓得下來的動作，對任何人來講，都會造成某種程度的內傷。

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可是，在全台灣有民主素養、有台灣意識、有反共決心的人，都費心費力投入大罷免運動的此時，我的這個內傷，相較於其他人的付出，實在是微不足道。

好，開始評論。

先講硬體。這本小冊，不，小書，每頁八行、每行廿三字，也就是說，小本從頭到尾一共一九四頁，就算每頁都塞滿了字，也不過三萬餘字。可是，大家要知道，「大安強強滾」二階段連署書共送出去幾份嗎？

三萬六三九八份，是的，每一份連署書都是辛苦徵集而來，每一份連署書都是慢筆親自書寫而完成，這個艱鉅民主工程累積出來的文件，其件數，竟然要比小強書中的字數要多。

然後談內容。整本書，其實都是羅智強臉書裡文字，經過整理、編纂而成，所以，許多篇起頭的文字，都是「⋯⋯昨天中午，就在立法院⋯⋯」〈我們的人生，都是從母親的受難開始〉篇、「⋯⋯昨天，剛結束台中反罷免的宣講⋯⋯」〈高鐵上的偶遇〉篇、「⋯⋯昨天，第一次遇到嗆聲⋯⋯」〈三字經 VS. 祝你美好〉篇、「前幾天，我在挨家挨戶⋯⋯」〈遇到公督盟〉篇、「過年不想罵人，今天是開工⋯⋯」〈反擊造謠〉篇。

我，身為一文字工作者，真的很難想像，諸如此類的流水帳，稍事編輯，竟然就成了一本「書」，一本要價五百元的書。

要知道，才得到「美國國家圖書獎」的台灣作家楊双子的作品《臺灣漫遊錄》（得獎的是英文譯本），中文原版書的價錢也不過三八○元，羅的流水帳拼拼湊湊，竟然索價五百元，還真敢，不過，花錢買這本書的人，基本上都是他的信徒，這些人，應該還都識字，所以就恭喜他們了。

不過，既然是要評論羅智強的「書」，怎麼可以少了內容的分析？

簡單地講，《護民主反惡罷 100萬步走大安》這本，嗯，好吧，「書」，基本上就是一本講走路，然後在走路過程中碰到的一些人、看到的一些景、想到的一些事的流水帳，如此而已。

例如，在〈高鐵上的偶遇〉篇，其中一段，「⋯⋯像前兩天，我走到龍淵里時，一位小吃攤的老闆娘就反應巷口的路燈壞了，我當場記下來，立刻請辦公室聯繫相關單位⋯⋯」。看到這裡，我直覺地認為，在此次政治運動結束後，羅智強應該去選里長，因為光是他喜歡穿梭於小巷的習慣，就是一個好里長的條件。

再如，〈守護醫護天使〉篇，講的是他碰到一名離職護士，「⋯⋯我在電視上看到你談急診壅塞、醫護離職潮的問題，心裡特別有感觸⋯⋯」，這一篇看到這裡，我以為終於可以讀到羅智強關於醫療問題的專業討論了。可是，抱歉得很，文章後面竟然還是他與一堆媽媽的「感性」對話，以及媽媽們多崇拜他的敘述。

其實也不能怪羅智強每一篇的結尾，幾乎都是以「鎂光燈投射在我身上」之類的敘述告終。這個人「自我感覺良好」的人格特質，其實，如果你仔細觀察以馬英九為中心的那幾個人，哪一個不是自戀得讓人作嘔，哪一個不是成天在鏡子前面問著「鏡子、鏡子，誰才最棒？」

所以，再回去審視羅智強的問政成績在這個小本裡的敘述，關於離職護士提到的問題，他可曾在立法院提案討論「醫護待遇調整或加給常態化」？他可曾提出任何「醫護心理健康方面的支持法案」？他可曾提出關於「護病比，其制度的法制化」這類有著實質功能的法案？

都沒有，可是當他在接受媒體訪問時，在公園跟有護士背景的人聊天時，在臉書上抱怨醫療體系大家都知道的一些問題時，總是義正辭嚴，總是滿腹經綸（應該是幕僚辛苦工作的成果吧）。

看到小本後面的幾篇，如〈六英雄保金，我出！〉，因為都跟正在進行的時事有關（連署造假案），所以更是有感。

這篇，從一句「絕不讓賴清德清算年輕人」的煽情敘述開始，任何經由民主教育成長的台灣人，看到這句，都應該明白，這人，瘋了。

更荒謬的是，看了幾段，竟然看到明明檢方搜索都與連署造假有關，羅智強卻能另闢蹊徑，得出一個「根據我掌握的訊息，這場行動根本不是為了連署案，搜索陳冠安，只是藉口。真正的目的，是試圖『刺探羅智強辦公室的運作細節』」。

媽媽咪亞，我的娘啊！原來羅智強是潛伏於台灣，最有名的○○七啊，他日常的運作，都充滿了台灣國安單位百思不得其解的核彈級機密，所以這次非得假借死人連署之類的理由，徹底破解羅智強的亡台毒計。台灣人啊，快拜，快拜，真神在此啊，連共產黨都甘拜下風啊！

好了，我的人生已經到了「過一天少一天」的階段了，想不到，就在這個時候，還要被迫看一本小本。以前都說，看小本會長針眼，我的眼睛在一夜的摧殘之後，好像真的有個東西冒出來了耶。

救命啊！！！

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