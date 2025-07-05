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自由廣場》五口命案 「聲請破產」可解圍

2025/07/05 05:30

◎ 蕭蒼澤

台中市豐原區的王家發生一家五口命案，王家人疑遭金豆詐騙，大女兒遭女同學設局，投資購買黃金豆，涉案女同學因捲入詐欺案，帳戶被列為警示，王家人受牽連而遭控違約，被索賠金和欠款，債務累積達五百萬元，一家人無奈之餘，將房子抵押給彰化地下錢莊，借款二百萬元，女同學害王家傾家蕩產仍無悔意，不斷打電話催債，導致王家人走向絕望深淵。

前陣子黃金漲價，出現大量投資客，大半遇上詐騙集團，詐團以各種話術誘導被害人投資，要求將現金轉換成黃金交付，適逢黃金大漲，被害人及銀行行員放鬆戒心；被害人若沒錢，詐團就推薦特定錢莊或當鋪，以名下不動產抵押借錢還債，最終陷入泥沼，走上絕路。

黃金給詐騙集團後，被害人身上沒現金，房子也被坑了，還欠下大筆債務，一頭牛不只扒兩層皮，既要違約金，要高額利息及手續費，令人髮指。

相信還有更多更多當事者，其實遇到這種局面，還是可以走法律程序，用「聲請破產」來處理，筆者接觸過的成功案例是電視明星家屬，經聲請破產，成功破產宣告就可免除債務，清償約一成，當法院宣告債務人破產後，以其剩餘資產分配給各債權人，至於剩餘不足清償部分，債權人的請求權將視為消滅，所以本案還是有救，若成功聲請，意味著債務人尚欠的金額將可一筆勾銷，債權人將不得再為追討，要記住，只要活著就有希望。

（作者是律師 台灣夢想家園關懷協會創會理事長）

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