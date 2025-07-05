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自由廣場》高溫下的勞工 有賴制度保護

2025/07/05 05:30

◎ 魏思源

今夏，極端高溫再度席捲全球。從西班牙到德國，各國紛紛刷新高溫紀錄，高溫已直接衝擊人類健康暨工作安全。

西班牙氣象局指出，該國歷經有紀錄以來最熱的六月。一名清潔工在街頭猝逝，是否因熱浪所致待釐清。法國巴黎發布紅色高溫警報，關閉艾菲爾鐵塔頂層，限制高污染車輛上路，減少熱害與空污。熱浪從伊比利半島一路延燒至義大利、希臘等地中海沿岸國家，迫使各國發布健康與野火警示。

德國柏林氣溫飆破攝氏四十度，因學校及幼兒園多未設冷氣，教室宛如蒸籠。一位台灣母親表示，孩子的學校縮短課程，幼兒園甚至建議暫停送托。部分政黨呼籲制定「高溫停工權」，保障學生與家庭健康。

台灣亦未倖免。每逢盛夏，戶外體感溫度動輒突破四十度。以桃園機場為例，飛機維修人員在烈日下於停機坪作業，水泥地反射熱能，酷熱難當；若進入機艙維修，空間狹窄、無空調、通風不良，悶熱如烤箱。這些勞工冒著中暑與熱衰竭的風險工作。

許多國家早已建立高溫防護制度。日本設有根據暑熱指數每日發布的高溫警戒系統，提醒企業與民眾採取防暑措施。東京在特定高溫日會要求工地暫停施工，防範因高溫引發的健康風險。澳洲與卡達以法令強制高溫停工，卡達夏季每日中午禁戶外作業，並設冷氣休息區。中國上海、北京等地，當氣溫超過門檻，戶外作業者可領高溫津貼；美國雖無津貼，但限制高溫工時，並要求雇主提供降溫設備與飲水。

台灣的高溫作業指引多屬勸導性質，缺乏強制力，勞檢也難落實，制度保障形同虛設。近年有高溫假的主張，筆者不反對討論方向，但也須誠實面對執行困難。台灣高溫常集中於午後數小時，若整天停工，衝擊較大。然而，這不代表可以什麼都不做，至少應建立科學而明確的高溫預警指標與啟動機制，研擬彈性工時、強制休息與降溫配套，透過制度保護第一線工作者。

極端氣候正重塑人類生活與勞動風險地圖，高溫提醒我們，要為在熱浪中默默付出的勞工，建構一套有效且有同理心的保護機制。

（作者從事資訊業）

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