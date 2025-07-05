自由廣場》達賴喇嘛轉世 不容中共干預

◎ 郭索

達賴喇嘛在九十歲生日前夕，明確宣布他圓寂後將繼續轉世，並指定由其創立的「甘丹頗章基金會」負責認證新一世達賴，排除任何外部干預，堅持藏傳佛教自有的傳統與神聖性。這項宣布，不僅為全球廣大信眾釋疑，更是向中共政權畫出一道清晰界線：活佛轉世之事，應由圖博人自決，非政治權力可操弄。

而中國外交部隨即重申，任何西藏活佛的認證須在中國進行，繼任人選須經中央批准，並遵循所謂「金瓶掣籤」儀式。曝露出中共所慣用，挾歷史之名、行政治干預之實的手段，欲將宗教轉世納入其極權體系之下，將信仰轉化成為政權服務的工具。從宗教自由的角度觀之，這是赤裸裸的精神殖民。

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金瓶掣籤，始於一七九三年清帝國乾隆年間，本為帝國對藏傳佛教轉世制度的干預機制。藉抽籤決定轉世靈童，名為防弊，實為政教控制。此制度早已失去正當性，中共卻奉為政治合法性的「古制憑據」，試圖合理化對宗教的全面操控。尤令人震驚的是，中共如今竟悍然宣稱：未經其批准的轉世，一律不合法、不承認。在中共眼中，即使是轉世靈魂，也得屈從其體制安排。

達賴喇嘛曾多次明言，若轉世制度遭到政治利用，他寧可不再轉世。此次更主動表態，未來的達賴可能出生於中國境外，由流亡圖博人社群與宗教領袖共同認證，此舉進一步阻絕北京政權假借宗教之名另立傀儡。這不僅是對自身宗教權威的堅守，更是對中共滲透與操弄的有力反制。他的發言，贏得全球信仰自由倡議者的聲援，也讓中共對宗教的介入行徑，再度成為國際輿論焦點。

美國與西方多國早已表態，不會承認中共指派的達賴喇嘛繼任者。國際社會看得很清楚：這已經不是單純的宗教事務，而是有關文化主權、信仰自由與反專制的全球價值之戰。當中共宣稱「我說了才算數」，其實正好說明它畏懼宗教的獨立性與人民的覺醒。

圖博的信仰豈須北京背書？活佛的靈性更不應從金瓶抽籤決定。轉世，不容政治干預；信仰，不容淪為政治附庸。中共堅持把活佛制度變成維穩工具，只是進一步破壞自身在國際的宗教形象，讓世界看清這個政權對信仰自由的敵意、虛偽與霸凌。

活佛轉生之事，不應由政治權力操控，而應回歸信仰本源。否則，一個由共產黨批准的「佛」，再怎麼著袈裟，也只是權力的化身，不是信仰的延續。

（作者從事自由業）

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