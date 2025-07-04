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自由廣場》館長直播 賣掉了什麼?

2025/07/04 05:30

◎ 李智揚

這個年代，大家都在選擇，有人選擇主義，有人選擇道德，有人選擇責任，而「館長」陳之漢選擇的是最容易、也最算計的東西：利益。

我們看到「館長」賣手錶、賣會員、賣便當、賣衣飾，接著賣情緒、賣立場，最後連靈魂都賣。好賣的都明碼標價，不好賣的就用言詞包裝再拋售。當他發現，最好賣的是「立場」，而對岸有十四億人口，他就過去了。有人罵他叛變，但他其實是忠心的，忠於錢幣和利益。所謂「賣笑不賣身」，而他卻都賣了。買方出得夠多，賣方就點頭了。

台灣有不少人同樣信奉這一套，先盤點自己有什麼能賣、有誰願意買。所以他們賣國防、賣國安，賣預算審查，賣國會調查權的底線，賣原應堅守的憲政制度，只為換一點掌聲、一場選舉、一次報復，或一筆流量變現的報酬。

利益有很多種，有長的也有短的。很明顯，這群人只看到短的。他們不在乎國防能不能多撐幾年，不在乎制度穩不穩，只在乎能不能讓對手難堪，能不能取悅對岸，能不能賺取聲量流量，如果能，這趟交易就划算。

歷史有這種例子。五代十國，石敬塘為了眼前當皇帝，把燕雲十六州割給契丹，換來「兒皇帝」的頭銜。他得到一時的權位，卻留下北宋百餘年外患。台灣這幫人也一樣：為了當下的流量、選票、權力，把本該守住的邊界親手推倒。他們可能不讀歷史，忘了也許百年之後，歷史會把他們和石敬塘放寫在同一章節。

如今沒有孔子的《春秋》，足令亂臣賊子懼；但現代有各種記錄，更多了影音，他們「音容宛在」的模樣，逃不過百年之後的注視。

（作者從事畜牧）

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