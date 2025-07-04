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自由廣場》擁抱「時間游牧」新浪潮 彈性、收入與安全保障如何共存

2025/07/04 05:30

◎ 李佳穎

台灣職場近年興起一股「時間游牧」的新浪潮。所謂「時間游牧」是指一群重視時間自主、跳脫傳統工時框架的非典型工作者，以任務為單位接案，依生活節奏決定是否工作暨彈性安排工作時間。這股浪潮展現人們對工作型態的全新想像，也為勞動市場揭開嶄新的篇章。

在Uber Eats平台，外送工作採取高度彈性的承攬模式，是時間游牧的具體展現。據104人力銀行《時間游牧族趨勢白皮書》調查，「餐點外送」是全台前十大時間游牧工作類型之一。事實上，根據我們今年委託第三方調研機構Mandala的調查，Uber Eats平台平均每月約有八萬名活躍外送合作夥伴，過去五年有超過卅二萬人曾透過Uber Eats平台完成至少一筆訂單，展現透過平台工作的高度彈性與自由度，因而吸引許多合作夥伴參與。Uber Eats不只是時間游牧潮流的見證者，更是這股新興趨勢的堅定推動者。

我們對時間游牧的支持，建立在三大支柱之上：賦予外送合作夥伴高度的彈性、提供合理收入、建構完善的安全保障。

首先是無可取代的「彈性」。Uber Eats提供彈性十足的承攬收入機會，外送合作夥伴不僅能自行決定何時何地上線接單，根據Mandala調查，更有近四分之一（廿三％）Uber Eats外送合作夥伴同時在多個外送平台接單，以使自己的收入機會最大化。

其次是公開透明的「合理收入」。Mandala調查發現，扣除預估成本後Uber Eats外送合作夥伴送單期間平均時薪為新台幣二七○元，平台也推出專屬的「外送行程費用報告」，用平台數據分析協助外送合作夥伴清楚掌握收入情形，挖掘更多賺取收入的機會。

最後是持續提供「安全保障」。對時間游牧工作者而言，追求彈性與收入固然重要，但安全永遠應擺在首位。Uber Eats為外送合作夥伴依法提供外送期間的第三人責任險，以及涵蓋全時段的團體傷害險。平台也善用創新科技，於夥伴端App中設置多項安全功能，包括「超速警示」、「休息提醒」與「行程分享」功能，主動守護每位合作夥伴的行程安全。

時間游牧所代表的非典型工作模式，與傳統全職工作不同，提供職涯發展的全新選擇。對工作者而言，時間游牧是增加收入的機會，或人生不同階段的工作選項；對企業來說，則是應對市場快速變化的需求。Uber Eats以三大支柱作為時間游牧的堅定後盾，更期盼與社會各界及政府相關單位持續對話，共同探索如何為這股新興工作趨勢打造更全面的發展環境。

（作者是Uber Eats台灣總經理）

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