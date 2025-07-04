自由廣場》百孔千瘡 內憂外患／中國經濟十問與十大挑戰

◎ 廖明輝

歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）資深研究員艾莉西亞．加西亞．埃雷羅發表分析報告《中國經濟面臨的十大挑戰》指出，中國經濟問題本質屬於結構性，並非短期景氣波動所能解釋。這讓我想起三年前疫情期間，中國官媒新華社發布《當前中國經濟十問》，但在三年後，問題非但沒改善，反而更惡化。

依前述報告觀察中國經濟諸般現況，其共同特徵，都指向國家治理體制與政策選擇的結構矛盾。

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首先，地方財政幾近枯竭。地方政府多年來透過融資平台舉債，以投資基礎建設與房地產，已累積鉅額隱性債務。它原本意圖刺激成長，如今卻成為壓垮地方財政的沉重包袱。貨幣政策操作也愈加困難，且因受制於通貨緊縮而造成實際利率偏高、貨幣供應放緩，政策操作空間受限。人民幣匯率走弱與中資銀行盈利能力低下，導致貨幣政策難以有效放鬆。

其次，消費遲滯與信心流失造成民間消費動能未能回升，反而因收入不穩與未來不確定性，家庭傾向儲蓄而非支出。主因在於中國社會保障體系薄弱，民眾須為教育、醫療、退休自我負擔風險，因而難以釋放消費潛力。且製造業持續擴張以致產能過剩，新能源、電動車與高科技產業雖有成長潛力，但國內需求不足，遂以出口導向，致過度依賴外部市場，進而激化與歐美貿易衝突。

外需下降與地緣政治風險方面，美國對中國實施科技出口管制，並推動供應鏈「去中國化」，削弱中國出口成長動能。歐洲亦對中國電動車加徵關稅，未來全球市場對中國產品接受度恐趨保守。企業盈利能力因價格戰與成本壓力而大幅下滑，自恆大危機爆發以來，房價與交易量雙雙下滑，衝擊家庭財富感與地方政府土地財政，形成惡性循環。官方雖以政策手段干預市場，但無法化解信心危機與債務壓力。

大量資本投入傳統基礎建設與產能，已無法產生對應產值，形成資源錯置與投資泡沫。尤其是人口問題，出生率不斷下降，勞動人口逐年減少，高齡化社會已成中國不可逆趨勢。年輕一代看不到未來而不願婚育，衝擊內需，也長期影響勞動力供應與創新動能。國際環境方面，美國主導的科技圍堵戰略亦步亦趨。不僅限制半導體與AI技術出口，更施壓其他國家建立替代供應鏈，削弱中國在全球高科技產業地位。

從布魯蓋爾報告可見，中國若無法實施真正的結構改革，單靠政策刺激將無法改變結構性經濟減速趨勢。中國領導層對建立福利國家持保留態度，使得降低預防性儲蓄、提高消費意願的根本改革難以推動。中國若未能及時修正路線，不僅經濟持續惡化，內部社會穩定與對外關係將承受更多壓力，只是這樣的發展，對台灣與區域安全也可能構成風險，須持續關注中國政經情勢。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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