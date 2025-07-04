自由廣場》小草失控 黃國昌難辭其咎

◎ 徐浩哲

民眾黨黃國昌一再煽動支持者不要相信司法，小草已有失控趨勢。社群平台有人散佈北檢檢察官的姓名及照片，在圖卡上抹血痕且印上「記住他們的名字和臉」，更有帳號發文揚言「命債，命還」，這是公然威脅檢察官的性命。

這種情緒失控，正是黃國昌提案法庭直播，而法界反對的關鍵原因。法官協會、女法官協會、劍青檢改等司法官團體，都發聲反對。他們認為法院不應淪為直播間的秀場，更憂心案件當事人、證人、檢察官與法官，屆時將遭受良莠不齊的全民公審，以及隱藏鍵盤之後的網路肉搜追殺。此刻，法庭直播尚未上路，就已經發生公然恐嚇檢察官的嚴重事態。倘若連檢察官都敢威脅，試想一旦直播開始，有誰敢出面作證？屆時對司法獨立與公平審判的衝擊，勢必是一場災難，但提案的黃國昌一條路子走到黑，選擇視而不見。

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黃國昌常違背立法院的慣例、針對「個案」質詢官員，又帶領民眾黨支持者赴北檢及北院外聚集違法集會，操弄民粹、干預司法可謂前科累累，這種人主張法庭直播的修法，聲稱要讓陽光照進法庭，真是最大諷刺！也因為他不斷帶風向，煽動小草不要相信司法，宛如巫師煉蠱一般，終至培養出敵視司法、言行極端的「失控草」，破壞社會對司法的信任，打擊台灣言論自由與社會秩序。請問黃國昌，法治崩壞，失控草橫行，這就是你想要看到的台灣嗎？你怎麼變成這個樣子！

（作者曾任國會助理，現為自由業）

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