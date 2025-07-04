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自由廣場》豈只是「大家」 柯文哲讓「國家」受苦了

2025/07/04 05:30

◎ 方復權

前民眾黨主席暨前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲，雙雙陷入「京華城」弊案，被檢方指控涉嫌圖利、收賄等罪。七月一日彭振聲之妻墜樓身亡，柯文哲知悉後表示震驚，還說「因為我，讓大家受苦了。」筆者必須指出，無論在良心上或政治責任上，柯文哲都難辭其咎。

柯文哲連任台北市長後延攬彭振聲為副市長，照理說，已有第一任四年的經驗，柯文哲對市政管理理應駕輕就熟，凡事掌握重點，清廉勤政，留下好名聲給後人「探聽」才對，何況他卸任後要挑戰總統大位。

「京華城」案的容積率從確定的五六○％提升至八四○％，引發外界質疑北市府不當圖利，就柯文哲的智商和立場來說，本應可輕易避免，更應善盡保護、指導或監督彭振聲之責，尤其彭是柯自己招聘而來的副手。然而，柯文哲對本案屢次答辯聲稱不清楚、沒介入，不但不符合柯文哲「愛臭屁」的風格，反而疑雲重重。

柯文哲一句「因為我，讓大家受苦了。」，其實他豈只是讓「大家」受苦而已，柯簡直是讓整個「國家」都因為他而受苦，如今連檢察官、法官都要遭到白營不理性支持者的肉搜、公布面貌及姓名、以死亡恐嚇。期盼政治人物務必秉持謙卑、守法、愛民的精神；追求名利請走他路，否則遲早如柯文哲般淪為階下囚，愧對列祖列宗。

（作者從事國際貿易）

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