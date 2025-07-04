社論》以罷亂罷 國民黨欠對人民道歉

台灣政治邁入大罷免階段。立法院國民黨團總召傅崐萁等廿四名藍委、停職中的民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，將於本月廿六日舉行投票。其餘七件罷藍委案，由中選會陸續宣告。罷免結果，將使翻轉國會朝小野大政治結構，出現改變契機。國民黨方面，為阻攔罷免，所提理由似是而非，例如聲稱這些立委才當一年多，就要面臨人民罷免，並不合理。但這說法則遭駁斥。除了選罷法明定立委等公職就職滿一年，已符合被罷免對象，更重要的是，藍白從去年二月一日開始的國會亂政行徑，人民早已忍了一年多，公民團體串聯行動，罷免之勢風起雲湧，「用更大的民主來解決」，成為最大的民意主流。

曾喊「以罷制罷」的國民黨，過了大半年，全軍覆沒告終，沒有一件罷免民進黨立委能完成流程。藍營支持者冷感，固然是原因。然而，過程中發生幽靈連署、領銜人缺席、中途放棄等亂象，令人嘆為觀止。現被檢調查辦的多件死亡連署與偽造連署案，外界高度懷疑這恐是由上而下的組織性違法，而且是從第一階段的罷免提議就已出現。罷免程序知法玩法，導致多位地方黨部高階黨工遭調查、羈押、起訴。連黨中央組發會副主委也被收押。面對政治大醜聞，國民黨中央拒絕任何檢討、認錯與反省，只會硬拗，反潑髒水，稱這是賴政府政治辦案，小案大辦，並反控公民團體罷藍委案也有違法情事，檢調卻不查，意圖帶風向「罷藍罷綠」都一樣有問題，製造國民黨「政治受害」形象。但數字會說話，只要攤開中選會統計的罷免數據，謠言不攻自破。

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罷免共分三階段。第一階段「提議」，由原選區選舉人總數一％以上提議，門檻最低。第二階段「連署」，原選區選舉人總數十％以上連署，且連署人不得與一階提議人重複。最後才進入第三階段「投票」。換言之，第二階段的難度，遠遠大過第一階段，所需人數門檻高出十倍之多。根據中選會發布地方選委會查對結果，公民團體發起罷藍委案，第二階段連署總數合計超過一百萬人，合格率平均為八十六．四％。反觀藍營沒有任何一件罷免案完成二階，第一階段「提議」送出十五件罷綠委案，提議總數不過六萬六千多人，「提議前死亡」高達一八二五件。藍營在一階提議，人數與件數均較少的情況下，反而出現非常離譜的死亡連署數字，這般明顯的大規模集體造假，在野政客還有什麼理由與資格說嘴公民團體。

罷藍與罷綠出現壓倒性的差異，外界多感到難以理解。堪稱百年政黨、地方組織盤根錯節的國民黨，怎麼連提議罷免的第一階段，就這般荒腔走板。原被視為藍營極具優勢的台北市，在雙吳罷綠委案不光鎩羽而歸，就連黨部主委也遭羈押。據指是因藍營地方爭搶罷免主導權，趕進度、「抄」捷徑。不過，這並無法解釋為何許多國民黨地方黨部也接連遭到檢調偵辦，而且光是死亡連署之數，即遍布各地。這被認為是與由上而下的指導、授意有關。還有一關鍵原因，藍白先前國會擴權，通過罷免連署要附上身份證影本，原本盤算藉此拉高罷免難度，壓制公民團體的罷藍委之勢。結果公民團體迅速展開動作，在修法公布實施前送件，得以適用罷免舊制。國民黨眼見干預無效，倉促整軍「以罷制罷」，也發動罷綠委案，但作弊抄寫，想彎道超車，卻導致翻車。「以罷亂罷」，修法擋到自己，堪稱作繭自縛。

罷免歷經各階段，並不容易。但公民團體在這些藍委選區，承受冷嘲熱諷，甚至各種干擾，猶能透過一張一張提議與連署書，說服在地選民，願意填寫罷免資料，這正是與公民社會的緊密對話過程。縱有難度，卻是「更大的民主」必經之途。這也說明為何罷藍與罷綠是冷熱有別，結果懸殊。許多公民團體腳踏實地，促使民眾更看到藍白過去一年多是如何毀憲亂政，升高民主危機。反觀藍營反罷過程，捨棄正途不為，自恃國會多數，亂兩個會期還不夠，本會期又恣意延會，強推爭議議案。另又見笑轉生氣，反控司法不公，一味無中生有，製造人民對司法、對政府的不信任，這是亂政現在式。可預見地，一旦罷免投票無法翻轉國會席次結構，在野亂政，勢必還會是未來式，而且藍白猛於虎，只會更加惡質猖狂。

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