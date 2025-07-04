晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》以罷亂罷 國民黨欠對人民道歉

2025/07/04 05:30

台灣政治邁入大罷免階段。立法院國民黨團總召傅崐萁等廿四名藍委、停職中的民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，將於本月廿六日舉行投票。其餘七件罷藍委案，由中選會陸續宣告。罷免結果，將使翻轉國會朝小野大政治結構，出現改變契機。國民黨方面，為阻攔罷免，所提理由似是而非，例如聲稱這些立委才當一年多，就要面臨人民罷免，並不合理。但這說法則遭駁斥。除了選罷法明定立委等公職就職滿一年，已符合被罷免對象，更重要的是，藍白從去年二月一日開始的國會亂政行徑，人民早已忍了一年多，公民團體串聯行動，罷免之勢風起雲湧，「用更大的民主來解決」，成為最大的民意主流。

曾喊「以罷制罷」的國民黨，過了大半年，全軍覆沒告終，沒有一件罷免民進黨立委能完成流程。藍營支持者冷感，固然是原因。然而，過程中發生幽靈連署、領銜人缺席、中途放棄等亂象，令人嘆為觀止。現被檢調查辦的多件死亡連署與偽造連署案，外界高度懷疑這恐是由上而下的組織性違法，而且是從第一階段的罷免提議就已出現。罷免程序知法玩法，導致多位地方黨部高階黨工遭調查、羈押、起訴。連黨中央組發會副主委也被收押。面對政治大醜聞，國民黨中央拒絕任何檢討、認錯與反省，只會硬拗，反潑髒水，稱這是賴政府政治辦案，小案大辦，並反控公民團體罷藍委案也有違法情事，檢調卻不查，意圖帶風向「罷藍罷綠」都一樣有問題，製造國民黨「政治受害」形象。但數字會說話，只要攤開中選會統計的罷免數據，謠言不攻自破。

罷免共分三階段。第一階段「提議」，由原選區選舉人總數一％以上提議，門檻最低。第二階段「連署」，原選區選舉人總數十％以上連署，且連署人不得與一階提議人重複。最後才進入第三階段「投票」。換言之，第二階段的難度，遠遠大過第一階段，所需人數門檻高出十倍之多。根據中選會發布地方選委會查對結果，公民團體發起罷藍委案，第二階段連署總數合計超過一百萬人，合格率平均為八十六．四％。反觀藍營沒有任何一件罷免案完成二階，第一階段「提議」送出十五件罷綠委案，提議總數不過六萬六千多人，「提議前死亡」高達一八二五件。藍營在一階提議，人數與件數均較少的情況下，反而出現非常離譜的死亡連署數字，這般明顯的大規模集體造假，在野政客還有什麼理由與資格說嘴公民團體。

罷藍與罷綠出現壓倒性的差異，外界多感到難以理解。堪稱百年政黨、地方組織盤根錯節的國民黨，怎麼連提議罷免的第一階段，就這般荒腔走板。原被視為藍營極具優勢的台北市，在雙吳罷綠委案不光鎩羽而歸，就連黨部主委也遭羈押。據指是因藍營地方爭搶罷免主導權，趕進度、「抄」捷徑。不過，這並無法解釋為何許多國民黨地方黨部也接連遭到檢調偵辦，而且光是死亡連署之數，即遍布各地。這被認為是與由上而下的指導、授意有關。還有一關鍵原因，藍白先前國會擴權，通過罷免連署要附上身份證影本，原本盤算藉此拉高罷免難度，壓制公民團體的罷藍委之勢。結果公民團體迅速展開動作，在修法公布實施前送件，得以適用罷免舊制。國民黨眼見干預無效，倉促整軍「以罷制罷」，也發動罷綠委案，但作弊抄寫，想彎道超車，卻導致翻車。「以罷亂罷」，修法擋到自己，堪稱作繭自縛。

罷免歷經各階段，並不容易。但公民團體在這些藍委選區，承受冷嘲熱諷，甚至各種干擾，猶能透過一張一張提議與連署書，說服在地選民，願意填寫罷免資料，這正是與公民社會的緊密對話過程。縱有難度，卻是「更大的民主」必經之途。這也說明為何罷藍與罷綠是冷熱有別，結果懸殊。許多公民團體腳踏實地，促使民眾更看到藍白過去一年多是如何毀憲亂政，升高民主危機。反觀藍營反罷過程，捨棄正途不為，自恃國會多數，亂兩個會期還不夠，本會期又恣意延會，強推爭議議案。另又見笑轉生氣，反控司法不公，一味無中生有，製造人民對司法、對政府的不信任，這是亂政現在式。可預見地，一旦罷免投票無法翻轉國會席次結構，在野亂政，勢必還會是未來式，而且藍白猛於虎，只會更加惡質猖狂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書