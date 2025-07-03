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自由廣場》生的擺一邊 養的大如天／虧欠台灣76年的恩情債

2025/07/03 05:30

◎ 徐柏岳

七十六年來，台灣這塊土地無怨無悔地接納、庇護並滋養了中國國民黨。從一九四九年兵敗遷台的那一刻起，國民黨與數十萬來台的軍公教人員，在這片島嶼上落地生根、繁衍子孫、發展經濟、掌握政權。

台灣，給了他們第二次生命。

戰後的廢墟，是台灣人民用勤勞與汗水重新建立秩序；在國際孤立的時代，是本地人民與國際友人合力捍衛自由民主的價值；在解嚴後的民主轉型路上，是台灣社會不計前嫌，讓過去的統治者能參與民主制度、競選公職、享有政治資源。

這一切，都是台灣人對國民黨的寬容、信任與「養」的證明。

國民黨的回報是什麼？

他們迄今仍口口聲聲「中華民國在中國大陸」、「我是炎黃子孫」，心心念念的不是這片「養活」他們、接納他們的土地，而是那個早已與他們無關的「生他們的祖國」。

當台灣人捐款捐物資救助災民時，國民黨派員赴中「交流」；當共機共艦侵擾台海、威脅台灣安全時，國民黨譴責國軍演習刺激對方；當台灣公民自發守護民主、罷免亂政立委時，國民黨卻誣指這是民粹與報復。

他們忘了，是誰給他們立足之地？

是誰讓他們的下一代在自由空氣中成長、受教育、成家立業？

是誰讓他們從失敗政權轉身成為民主競爭者？

台灣這塊土地，不問你從哪裡來，只問你願否留下來：一起建設家園。但今天，我們要問：你到底認誰是家？

「生的擺一邊，養的大如天」，這不只是俗諺的結晶，更是道德價值與做人忠誠的天秤。國民黨若繼續將「中國」擺心頭，將「台灣」踩腳底，終將被這片土地拋棄。

因為台灣不須要懷念「祖國」的過客，台灣要的是願與她共存共榮的家人。

（作者是台灣鷹爸）

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